Daniel Noboa asistirá a posesión de Keiko Fujimori en Perú

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistirá a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, el próximo martes 28 de julio de 2026. Esta confirmación provino del canciller peruano, Carlos Pareja, este lunes 20 de julio.

Delegación internacional en la investidura

El rey de España, Felipe VI, junto con los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay, participarán en la ceremonia. Carlos Pareja anunció esta información tras reunirse con Fujimori en la sede del partido Fuerza Popular.

Detalles sobre los actos protocolares

Pareja explicó a Fujimori los actos protocolares programados entre el 27 y 29 de julio. Estos eventos marcarán su juramentación y asunción como presidenta de la República del Perú para el periodo 2026-2031.

Confirmación de dignatarios extranjeros

Durante la reunión, se confirmó la asistencia del rey Felipe VI y varios presidentes latinoamericanos:

Javier Milei (Argentina)

Rodrigo Paz (Bolivia)

José Antonio Kast (Chile)

Daniel Noboa (Ecuador)

Nasry Asfura (Honduras)

José Raúl Mulino (Panamá)

Santiago Peña (Paraguay)

Yamandú Orsi (Uruguay)

Además, asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y delegados de Japón, China y Marruecos. “Tendremos una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 en el Congreso”, afirmó Pareja.

Expectativas y desafíos para Keiko Fujimori

La presidenta electa visitó al mandatario interino, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno un día después de recibir sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fujimori expresó que hay “muchas expectativas” y “decisiones” que deberá tomar durante su mandato.

Preocupaciones sobre delincuencia y El Niño

Fujimori manifestó su preocupación por la delincuencia común y el fenómeno climatológico de El Niño. “Nos preocupa la llegada de El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden”, comentó sobre los principales temas que afectan a los ciudadanos.

Resultados electorales

Fujimori fue proclamada ganadora el pasado 3 de julio con un estrecho margen de menos de 50 000 votos sobre su oponente izquierdista, Roberto Sánchez. Su investidura representa un momento crucial para Perú en medio de diversas expectativas sociales y políticas.

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