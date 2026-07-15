Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta electa de Perú

Keiko Fujimori recibirá este miércoles las credenciales que la acreditan como presidenta electa de Perú para el período 2026-2031. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el documento durante una ceremonia oficial que marcará el cierre del proceso electoral y antecederá a la toma de posesión prevista para el próximo 28 de julio, día de la independencia peruana.

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Ceremonia de entrega de credenciales

El acto comenzará a las 11:30 horas, hora local (16:30 GMT), en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Además de Fujimori, el organismo electoral otorgará las credenciales a quienes integrarán la fórmula presidencial de Fuerza Popular: el primer vicepresidente, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente, Miguel Torres.

Cierre del proceso electoral

El JNE cerrará oficialmente el proceso electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, encabezará la sesión solemne junto con los otros cuatro integrantes del pleno del organismo electoral. Con esta ceremonia concluirá oficialmente el proceso de las elecciones generales, que comenzó con la primera vuelta del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

Resultados de las elecciones generales

El JNE proclamó el pasado 3 de julio a la fórmula presidencial de Fuerza Popular como ganadora de la segunda vuelta. En esos comicios, Keiko Fujimori obtuvo 9 223 396 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 9 173 755 sufragios.

Desafíos democráticos en Perú

Durante la proclamación de resultados, Roberto Burneo destacó la complejidad del proceso electoral. Señaló que las elecciones generales de este año representaron “uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales” de la historia reciente de Perú. Explicó que el proceso reunió a 35 fórmulas presidenciales y requirió dos jornadas de votación.

Importancia del respeto a los resultados electorales

En esa misma intervención, el titular del JNE subrayó la importancia de respetar los resultados electorales y fortalecer las instituciones democráticas. “La democracia no concluye con las elecciones, continúa con el respeto a los resultados y en la vigencia de las instituciones electorales. Que este acto simbolice no solo la culminación de un proceso electoral, sino también el inicio de una etapa de diálogo, estabilidad y compromiso con el Perú”, afirmó.

Agradecimiento y compromiso

Después de que el JNE oficializó su victoria, Keiko Fujimori agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que asumía su elección como presidenta con “profundo agradecimiento” hacia los millones de peruanos que votaron por ella.

Toma de posesión y legado político

La presidenta electa también manifestó que ejercerá el cargo “con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”, al referirse a la etapa que iniciará con su investidura. Fujimori asumirá oficialmente la presidencia de Perú el próximo 28 de julio, durante la ceremonia de toma de mando prevista para el aniversario de la independencia del país.

Pionera en la historia política peruana

Con su elección, la dirigente de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de Perú mediante sufragio directo. Su antecesora, Dina Boluarte, ejerció la jefatura del Estado entre 2022 y 2025 por sucesión constitucional, debido a que ocupaba la vicepresidencia cuando el Congreso destituyó al entonces mandatario Pedro Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022.

Último paso formal antes del mandato

La futura mandataria también es hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. La entrega de credenciales de este miércoles constituirá el último paso formal antes de que inicie oficialmente su mandato para el período 2026-2031.

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