Camión volcado generó cierre de un carril en la av. Mariscal Sucre, en Quito

Un siniestro de tránsito ocurrió en la mañana del jueves en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de Cantón Cárdenas, en el norte de Quito. Este incidente movilizó a los equipos de emergencia, quienes respondieron rápidamente a la situación. El ECU 911 coordinó la atención del siniestro y gestionó la llegada de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Detalles del incidente

Los agentes que llegaron al lugar confirmaron que un camión se volcó sobre la vía. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. La AMT informó que se implementan acciones para gestionar la circulación en el área afectada mientras se maneja la emergencia vial.

Cierre vial en la avenida Mariscal Sucre

La AMT reportó el cierre del carril derecho de la avenida Mariscal Sucre, específicamente entre la intersección con Cantón Cárdenas. Esta restricción afecta a los vehículos que circulan en sentido sur-norte.

Recomendaciones para conductores

La AMT recomendó a los conductores circular con precaución mientras continúan las labores relacionadas con el camión volcado. La restricción se aplica únicamente al carril derecho, mientras el resto de la circulación sigue las condiciones establecidas por los agentes en el lugar.

Coordinación del ECU 911 y AMT ante la emergencia

El ECU 911 informó que coordinó una respuesta efectiva tras recibir el reporte del siniestro. La AMT acudió al sitio para atender la emergencia vial y verificar las condiciones de movilidad en la zona afectada.

Estado actual del tránsito

Los equipos desplegados confirmaron que se trató de un camión volcado y descartaron lesiones entre las personas involucradas. La atención se centró en gestionar el tránsito y cerrar preventivamente uno de los carriles afectados.

La AMT instó a los conductores a tomar precauciones al transitar por la avenida Mariscal Sucre, especialmente en el tramo entre el sector norte y Cantón Cárdenas. Esta recomendación permanece vigente mientras continúan las acciones para normalizar la circulación en esta importante vía de Quito.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: norte

🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre y Cantón Cárdenas

🚫 Cierre: carril derecho sobre la av. Mariscal Sucre

🔀 Sentido: sur-norte



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/8hNOdApTC8 — AMTQuito (@AMT_Quito) July 24, 2026

Te recomendamos