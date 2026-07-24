Alza de pasajes en Quito pasó el primer debate en el Concejo

El alza de pasajes de buses de transporte urbano en Quito pasó el primer debate en el Concejo Metropolitano, este viernes 24 de julio de 2026.

El alza de pasajes en Quito pasa el primer debate

Este proyecto de ordenanza contempla un aumento en las tarifas de 0,35 a 0,40 centavos, y se espera que entre en vigencia desde el 1 de enero de 2027.

Durante el debate, un total de 22 personas intervinieron, incluyendo concejales y ciudadanos. Ahora, el proyecto será remitido nuevamente a la Comisión de Movilidad para que elabore un informe para el segundo debate y la posterior aprobación en el Pleno del Concejo.

Suspensión de la sesión y críticas al quórum

La sesión del Concejo fue suspendida el jueves 23 de julio, una hora después de iniciar, debido a la falta de quórum. El alcalde Pabel Muñoz calificó la salida de varios concejales como una “falta de respeto a la ciudad”. Para aprobar la ordenanza, se requieren 12 votos de los 22 concejales que integran el Concejo Metropolitano.

Causas del aumento en las tarifas

La iniciativa para aumentar los pasajes en Quito surgió tras la paralización parcial del 5 de mayo, cuando los transportistas protestaron por el incremento de costos tras la eliminación del subsidio al diésel.

Posteriormente, el Municipio instaló mesas de diálogo donde se llegó a este acuerdo junto con otras medidas para mejorar el servicio.

Otros temas que se debaten sobre el transporte urbano en Quito

El Municipio de Quito también debate la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer el seguimiento de la operación del transporte público.

Sistemas que permitan conocer en tiempo real la ubicación de los buses, los tiempos de llegada, la velocidad promedio de circulación y el cumplimiento de frecuencias.

Además, se analizan las inspecciones mecánicas para verificar el estado de las unidades y procesos de capacitación dirigidos a conductores.

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