Cierre vehicular en la av. Simón Bolívar tras hallazgo de un cuerpo con impactos de bala

La avenida Simón Bolívar registró un cierre parcial durante la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026, luego de que las autoridades localizaran el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala. El procedimiento se desarrolló en el sector de La Hormigonera, cerca del mirador de Cumbayá, en Quito.

La presencia de los agentes y el cierre de carriles complican la circulación desde las primeras horas del día. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó el bloqueo del carril central e izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, a la altura de la avenida Oswaldo Guayasamín. La institución pidió a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución.

El hallazgo ocurrió durante un rastreo en la zona

El cuerpo fue hallado aproximadamente a las 04:00. Personal de la AMT que se encontraba en el sector detectó primero un vehículo blanco abandonado. El automotor permanecía a unos 300 metros del lugar donde posteriormente encontraron al hombre.

Los agentes observaron que el vehículo estaba a un costado de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular. Dentro del automotor encontraron indicios que podrían tener relación con el caso. También detectaron evidencias de impactos de bala.

A partir de ese hallazgo, el personal realizó un rastreo en los alrededores. Durante la búsqueda encontró el cuerpo tendido sobre la calzada.

Los primeros datos recogidos en el sitio ubican la edad de la víctima entre los 25 y 35 años. Las primeras indagaciones establecieron que presentaba entre siete y ocho impactos de bala.

La Policía Nacional y Criminalística llegaron al lugar para recoger indicios. Los agentes levantaron elementos balísticos que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades todavía no identifican al hombre. La víctima no llevaba documentos cuando los agentes encontraron el cuerpo, por lo que inicialmente permaneció como NN.

Personal de Medicina Legal realizó el levantamiento y trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.

El cierre provocó congestión hacia el norte de Quito

El procedimiento policial modificó la circulación en uno de los principales accesos de la zona. La AMT mantuvo el cierre del carril central e izquierdo en sentido norte-sur mientras las autoridades trabajaban en el sitio.

La congestión aumentó especialmente cerca de la intersección con la avenida Oswaldo Guayasamín. Los conductores que circulaban hacia el norte de Quito reportaron demoras durante las primeras horas de la jornada.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas mientras continuaban las diligencias. La presencia de vehículos y el cierre parcial redujeron el espacio disponible para la circulación.

Hasta las 06:30, la Policía tampoco había confirmado si el vehículo blanco tenía una denuncia por robo. Los agentes tampoco habían establecido si el automotor estaba directamente relacionado con la muerte.

La investigación busca establecer qué ocurrió, identificar a la víctima y determinar el posible móvil del hecho.

En paralelo, las autoridades reportaron otro siniestro de tránsito cerca de la Ruta Viva, en las inmediaciones de la avenida Simón Bolívar. Ese incidente dejó tres personas heridas.

La AMT pidió a los conductores mantener la precaución debido al incremento del tráfico en el sector y a los procedimientos que se desarrollaban durante la mañana.

🚨 #CierreVialQuito | Por procedimiento policial



📍 Sector: La Hormigonera

🛣️ Lugar: av. Simón Bolívar y av. Oswaldo Guayasamín

🚧 Cierre: carril central e izquierdo sobre la av. Simón Bolívar

↔️ Sentido: norte -sur



⚠️Reduce la velocidad y conduce con precaución pic.twitter.com/w9bZUxPjdO — AMTQuito (@AMT_Quito) August 14, 2026

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