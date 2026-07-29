Hallan un cuerpo decapitado y embalado en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito

Un cuerpo decapitado y embalado fue hallado la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026 en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito. Este hallazgo ocurrió junto a un paso a desnivel, en el ingreso a Llano Chico, dentro de la parroquia de Llano Grande. La situación provocó un operativo policial en la zona.

Operativo policial y cierre de vías

La Policía desplegó agentes de Criminalística para acordonar el sitio e iniciar las diligencias de investigación policial en Quito. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre parcial en la vía para facilitar el procedimiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni las circunstancias del hecho.

Alertas de los moradores

Habitantes del sector dieron aviso a las autoridades tras encontrar un cuerpo embalado junto al paso a desnivel en la entrada a Llano Chico. La cabeza de la víctima estaba sobre la calzada de la avenida Simón Bolívar, a unos 300 metros del cuerpo, una de las vías con mayor circulación vehicular de Quito.

Según lo que se conoce, el cuerpo habría estado embalado; sin embargo, la cabeza no estaba cubierta y se la encontró sobre el parterre.

Pericias y avances en la investigación

Tras recibir la alerta, agentes de Criminalística llegaron al lugar. El personal policial aisló el área y comenzó las pericias policiales en Quito para recopilar indicios que permitan identificar a la víctima y esclarecer lo ocurrido. Hasta la mañana de este miércoles, la Policía no había proporcionado detalles sobre la identidad del cuerpo ni sobre las posibles causas o responsables del crimen. Las investigaciones permanecen en curso.

Cierre parcial en la circulación

La AMT informó que el procedimiento policial obligó a cerrar parcialmente la circulación en la avenida Simón Bolívar y en la calle De los Nogales, en el nororiente de Quito. Según la entidad, el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, permanece cerrado mientras se desarrollan las diligencias de las autoridades.

Contexto del hallazgo

El operativo responde al hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector y se recomienda tomar precauciones al circular por la zona. Por su parte, la Policía no ha precisado el tipo de procedimiento que ejecuta en el lugar. Sin embargo, confirmó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Hasta ahora no existen nuevos pronunciamientos oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre el desarrollo de la investigación. La restricción parcial de la circulación se mantiene en la avenida Simón Bolívar mientras concluyen las labores de Criminalística y el procedimiento policial.

#CierreVialQuito | Por procedimiento de la Policía Nacional.



🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar y Nogales

🚫 Cierre: carril izquierdo

🔀 Sentido: sur – norte



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/TkJL6OwTXN — AMTQuito (@AMT_Quito) July 29, 2026

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