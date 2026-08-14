ECU 911 reporta 11 incendios forestales atendidos en Quito y Pichincha este viernes 14 de agosto

El ECU 911 atendió 11 incendios forestales registrados durante la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026 en distintos sectores de Quito y la provincia de Pichincha.

¿Dónde se reportaron los incendios forestales de Quito y Pichincha este viernes 14 de agosto?

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, desde la Coordinación Zonal 2-9 se gestionaron los recursos necesarios para atender las emergencias, en coordinación con los organismos de primera respuesta.

Las alertas de incendios fueron generadas desde Monjas, Yaruquí, Conocoto, Chillogallo, Chiriboga, Sangolquí, Guangopolo, Loma de Puengasí, Malauco, Checa y Cangahua.

Para atender los incidentes se coordinó el despliegue del Cuerpo de Bomberos de Quito, Cuerpo de Bomberos de Mejía y Cuerpo de Bomberos de Cayambe.

Incendios controlados y otros continúan activos en Quito y Pichincha

El ECU 911 informó que los incendios registrados en Monjas, Loma de Puengasí, Yaruquí y Conocoto fueron controlados.

Mientras tanto, en Guangopolo, Cangahua, Malauco, Conocoto y Checa, los equipos tácticos permanecían desplegados para ejecutar las labores destinadas a sofocar las llamas.

El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y recordó que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse con la Línea Única para Emergencias 9-1-1.

Los incendios activos y controlados a escala nacional

Con corte a las 08:00 de este viernes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó los incendios activos y controlados a escala nacional.

A esa hora, 11 incendios estaban activos y dos controlados y las provincias afectadas eran: Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha y Azuay.

Carchi e Imbabura registraron el mayor número. En Carchi, con tres incendios activos en San Joaquín, Bolívar; El Morán, La Libertad, Espejo; y en El Sixal, San Rafael, Bolívar.

En Imbabura, siguen activos los incendios en San Miguel de Urcuquí, Cotacachi y Quiroga, este último en los páramos de la toma de agua de Iltaqui, en el Parque Cotacachi – Cayapas.

Más hectáreas afectadas

Los incendios que han afectado a más hectáreas de bósque son los de Cotacachi con 500 y 700, y el de Espíndola en Loja, con 448 hectáreas.

Los cuerpos de Bomberos y organismos de socorro continúan trabajando en las labores de combate.

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