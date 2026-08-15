Sismo de 2,9 cerca de Sangolquí se sintió en Quito este sábado

El sismo ocurrió a las 04:34, tuvo magnitud 2,9 y se sintió de forma leve en Rumiñahui y Quito este sábado 15 de agosto.

Un sismo de magnitud 2,9 MLv se registró durante la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026 cerca de Sangolquí, en la provincia de Pichincha. El movimiento también se sintió de forma leve en Rumiñahui y Quito, según la información oficial disponible.

El evento ocurrió a las 04:34:31. El reporte revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ubicó el epicentro a 9,42 kilómetros de Sangolquí y determinó una profundidad de 10 kilómetros.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pxqq

Ocurrido: 2026-08-15 04:34:31

Mag.: 2.9MLv

Prof.: 10.0 km

Lat.: 0.277° S

Long.: 78.384° W

Localizado: a 9.42 km de Sangolqui, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/m3SfKbPqLB pic.twitter.com/7jmrCIZHox — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 15, 2026

Instituto Geofísico confirmó los datos del sismo cerca de Sangolquí

El Instituto Geofísico (IG-EPN) identificó el movimiento con el código igepn2026pxqq. La localización técnica corresponde a las coordenadas 0,277 grados de latitud sur y 78,384 grados de longitud oeste.

Estos son los datos oficiales revisados del sismo:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026.

sábado 15 de agosto de 2026. Hora: 04:34:31.

04:34:31. Magnitud: 2,9 MLv.

2,9 MLv. Profundidad: 10 kilómetros.

10 kilómetros. Localización de referencia: a 9,42 kilómetros de Sangolquí, Pichincha.

a 9,42 kilómetros de Sangolquí, Pichincha. Coordenadas: 0,277 grados sur y 78,384 grados oeste.

El reporte del IG-EPN emplea la nomenclatura MLv. Esta nota conserva esa denominación oficial y no la reemplaza por la expresión popular “escala de Richter”.

El sismo se sintió de forma leve en Rumiñahui y Quito

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que el movimiento fue sentido de manera leve en los cantones Rumiñahui y Quito. La entidad señaló que mantenía el monitoreo permanente en territorio.

El comunicado oficial no precisó barrios o parroquias dentro de los dos cantones. Aunque en redes sociales circularon referencias a distintos sectores de Quito y los valles, la confirmación institucional se limitó a Rumiñahui y Quito.

Hasta las 08:00 de este sábado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no había informado en su reporte público sobre personas heridas, daños materiales, interrupciones de servicios o emergencias relacionadas con este evento. La entidad tampoco presentó ese mensaje como un balance definitivo y mantuvo el monitoreo.

En esta semana también se han registrado en Ecuador, uno de ellos en Guayas y el otro en Los Ríos.

¿Por qué pudo sentirse un sismo de magnitud 2,9?

La percepción de un sismo no depende únicamente de su magnitud. También influyen la profundidad, la distancia hasta el punto donde se encuentra cada persona y las condiciones locales del suelo y de las edificaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos explica que la fuerza del movimiento disminuye conforme aumenta la distancia desde la fuente sísmica. En este caso, la profundidad reportada fue de 10 kilómetros y el epicentro estuvo cerca de áreas pobladas del valle de Los Chillos y del Distrito Metropolitano de Quito.

Sin embargo, el IG-EPN no había publicado, hasta el corte de esta nota, un informe sísmico especial que identificara la falla que originó el evento. Tampoco estableció una relación con otros sismos recientes. Vincularlo con una falla específica, con el volcán Cotopaxi o con movimientos ocurridos fuera de Ecuador sería prematuro sin un análisis técnico oficial.

Los ciudadanos pueden reportar si sintieron el sismo

El Instituto Geofísico habilitó su formulario “Sintió el sismo” para recopilar información de las personas que percibieron el movimiento. La encuesta oficial del evento igepn2026pxqq permite señalar la ubicación y describir si la percepción fue leve, moderada, fuerte o muy fuerte.

Estos reportes ciudadanos ayudan al IG-EPN a estimar la intensidad con la que un sismo fue sentido en diferentes lugares. La magnitud describe el tamaño del evento y la intensidad corresponde al movimiento observado en cada lugar, por lo que esta última puede variar según la ubicación.

Recomendaciones oficiales ante un sismo

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda mantener la calma y aplicar la secuencia “agáchese, cúbrase y agárrese” mientras dure el movimiento. También aconseja alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

Si es necesario evacuar, la salida debe realizarse cuando el movimiento haya terminado, de forma ordenada y siguiendo las rutas definidas. La institución aconseja preparar un plan familiar de emergencia y una mochila de emergencia.

Cuando una persona se encuentra en exteriores, debe alejarse de edificios, árboles, postes y líneas eléctricas. Las recomendaciones completas están disponibles en la guía oficial para actuar en caso de sismos.

Te recomendamos