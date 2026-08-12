Un sismo se sintió en esta provincia de Ecuador este miércoles 12 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este miércoles 12 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:03 de este miércoles 12 de agosto con una magnitud de 4 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 70 km desde la superficie, a una latitud de 0.879° S y a una longitud de 79.827° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a28,34 km de Velasco Ibarra, en la provincia de Guayas.
En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo y expresaron su preocupación por la frecuencia de sismos. Esto luego de que en la mañana del lunes 10 de agosto, Ecuador sintió un sismo debido al terremoto de 7.4 en Colombia, como informa una publicación de este medio.
A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:
Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) August 12, 2026
Evento: igepn2026psad
Ocurrido: 2026-08-12 02:33:15
Mag.: 4.0MLv
Prof.: 70.0 km
Lat.: 0.879° S
Long.: 79.827° W
Localizado: a 28.34 km de Velasco Ibarra, Guayas
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/9axDdMOYmU pic.twitter.com/tMVjaDmKK3
El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este martes 11 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 13:05 de este martes 11 de agosto con una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 4 km desde la superficie, a una latitud de 0.746° S y a una longitud de 81.156° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 55,48 km de Manta, en la provincia de Manabí.
En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo y expresaron su preocupación por la frecuencia de sismos.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) August 11, 2026
Evento: igepn2026pqzm
Ocurrido: 2026-08-11 13:05:25
Mag.: 4.3MLv
Prof.: 4.0 km
Lat.: 0.746° S
Long.: 81.156° W
Localizado: a 55.48 km de Manta, Manabi
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/InX4kzIeX9 pic.twitter.com/4ch4O7Yfh7