Un sismo se sintió en esta provincia de Ecuador este miércoles 12 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este miércoles 12 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó en Guayas

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:03 de este miércoles 12 de agosto con una magnitud de 4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 70 km desde la superficie, a una latitud de 0.879° S y a una longitud de 79.827° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a28,34 km de Velasco Ibarra, en la provincia de Guayas.

En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo y expresaron su preocupación por la frecuencia de sismos. Esto luego de que en la mañana del lunes 10 de agosto, Ecuador sintió un sismo debido al terremoto de 7.4 en Colombia, como informa una publicación de este medio.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026psad

Ocurrido: 2026-08-12 02:33:15

Mag.: 4.0MLv

Prof.: 70.0 km

Lat.: 0.879° S

Long.: 79.827° W

Localizado: a 28.34 km de Velasco Ibarra, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/9axDdMOYmU pic.twitter.com/tMVjaDmKK3 — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 12, 2026

Otro temblor se registró en Manabí la tarde del 11 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este martes 11 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 13:05 de este martes 11 de agosto con una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 4 km desde la superficie, a una latitud de 0.746° S y a una longitud de 81.156° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 55,48 km de Manta, en la provincia de Manabí.

En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo y expresaron su preocupación por la frecuencia de sismos.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pqzm

Ocurrido: 2026-08-11 13:05:25

Mag.: 4.3MLv

Prof.: 4.0 km

Lat.: 0.746° S

Long.: 81.156° W

Localizado: a 55.48 km de Manta, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/InX4kzIeX9 pic.twitter.com/4ch4O7Yfh7 — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 11, 2026

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