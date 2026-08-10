Quibdó, Cali, Pereira y Manizales son las ciudades con más daños por el terremoto de 7,4 en Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 y provocó daños en edificios e infraestructura de varias ciudades. El movimiento también se sintió en Panamá, donde edificios y hospitales fueron evacuados preventivamente. En Ecuador también se sintió el movimiento telúrico.

El terremoto ocurrió a las 07:34, hora de Colombia y Ecuador. Su epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, varias regiones de Colombia fueron afectadas. Manizales fue una de las ciudades más golpeadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana se desplomó tras el evento sísmico.#TEMBLOR pic.twitter.com/jovUC1JPRf — Decko. (@Frankzm) August 10, 2026

Los daños por el terremoto en Colombia

El organismo informó inicialmente una magnitud de 6,7, pero posteriormente la actualizó a 7,4. El movimiento fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, entre otras ciudades.

Quibdó reporta heridos y edificios derrumbados

Quibdó, capital del Chocó y una de las ciudades más cercanas al epicentro, registró personas heridas y graves daños en edificaciones.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que las autoridades comenzaron una evaluación para determinar la magnitud de las afectaciones. Imágenes difundidas en redes sociales muestran edificaciones derrumbadas total o parcialmente y ciudadanos corriendo por las calles después del movimiento.

Hasta el momento no existe un balance definitivo de víctimas.

Cali registra daños en varios edificios

En Cali, varias construcciones resultaron afectadas. Uno de los casos más graves ocurrió en el motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, cuya estructura prácticamente colapsó, según reportó EFE.

También se registraron daños en fachadas de inmuebles del centro de la ciudad y en el sector de las Canchas Panamericanas.

El alcalde Alejandro Eder señaló que existen numerosos edificios agrietados, aunque inicialmente no se habían reportado víctimas.

Pereira reporta derrumbes y daños en el aeropuerto

Pereira también sufrió importantes afectaciones. Varias edificaciones presentaron daños estructurales y algunas colapsaron parcialmente.

En el Aeropuerto Internacional Matecaña se desprendió parte del techo de una zona donde se encontraban varias personas. Las autoridades no habían confirmado heridos o fallecidos por este incidente.

Manizales y Bogotá evalúan afectaciones

En Manizales se reportaron desprendimientos de fachadas y daños en una de las torres de la catedral.

En Bogotá, en cambio, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que inicialmente no existían daños estructurales importantes. Las autoridades identificaron algunas grietas en edificios y continuaban con las inspecciones.

Panamá evacúa edificios y hospitales

El terremoto también fue percibido con fuerza en el este de Panamá. Las vibraciones duraron entre 40 segundos y un minuto, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Edificios de Ciudad de Panamá y otras localidades fueron evacuados como medida preventiva. La medida incluyó centros de salud.

Una hora después del terremoto, Panamá no registraba daños materiales ni personas afectadas, según las autoridades, informó EFE.

Los organismos de emergencia colombianos continúan evaluando las consecuencias del terremoto para establecer un balance nacional de víctimas y daños.

Con información de EFE

Daños por el terremoto en Colombia; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia? En San José del Palmar, departamento del Chocó. El terremoto ocurrió a las 07:34 del lunes 10 de agosto de 2026, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento se sintió en gran parte de Colombia y también en Ecuador y Panamá. ❓ ¿Qué ciudades de Colombia resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4? Quibdó, Cali, Pereira y Manizales registraron algunos de los principales daños.

En Quibdó hubo personas heridas y edificaciones derrumbadas; Cali reportó daños en varios inmuebles; Pereira registró afectaciones en edificios y en el aeropuerto Matecaña, y Manizales tuvo desprendimientos de fachadas. ❓ ¿Hay muertos o heridos por el terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026? Se reportaron personas heridas en Quibdó, pero aún no existe un balance definitivo de víctimas.

Las autoridades colombianas continúan inspeccionando las zonas afectadas y evaluando edificios e infraestructura para determinar el número total de heridos, fallecidos y daños materiales. ❓ ¿El terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026 se sintió en Ecuador? Sí, el movimiento telúrico también fue percibido en Ecuador.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 82 kilómetros. Su alcance hizo que fuera sentido fuera de Colombia, incluido Ecuador y sectores de Panamá. ❓ ¿Qué pasó en Panamá tras el terremoto de Colombia? Edificios y hospitales fueron evacuados preventivamente.

El movimiento se sintió con fuerza en el este de Panamá y las vibraciones duraron entre 40 segundos y un minuto. Una hora después del terremoto, las autoridades panameñas no reportaban daños materiales ni personas afectadas.

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