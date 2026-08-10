Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia este 10 de agosto

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia, la mañana de este 10 de agosto de 2026.

El movimiento telúrico, localizado a 96 kilómetros de San José del Palmar – Chocó, Colombia, logró percibirse en varios países de la región, entre ellos Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá.

El terremoto se registró a las 7:34 a.m.

Las ciudades más afectadas son Quibdó, Cali, Pereira y Manizales , tal como lo registrara este Medio en esta nota periodística.

Monitoreo y evaluación de posibles daños

El movimiento ocurrió a las 07:34, hora de Ecuador y Colombia. Su epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento colombiano del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

En Quito, el movimiento fue percibido especialmente por personas que se encontraban en edificios altos. En sectores de Imbabura, ciudadanos salieron de sus viviendas como medida de precaución ante la intensidad del temblor, según testimonios recogidos por EFE.

Posibles afectaciones

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional recibió reportes ciudadanos sobre la percepción del sismo en diferentes puntos del país. Los avisos llegaron desde provincias de la Sierra, Costa y zonas tropicales.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que realiza un monitoreo y barrido de percepción en el territorio ecuatoriano para identificar posibles consecuencias.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han informado sobre personas heridas, fallecidas o daños materiales relacionados con el terremoto registrado en Colombia.

Registro de actividad telúrica en la región

El Servicio Geológico Colombiano y las entidades de gestión de riesgos de los países vecinos continúan con la evaluación técnica de las zonas donde la población reportó haber sentido la sacudida para descarta riesgos secundarios.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Tras el fuerte temblor registrado en Colombia, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de edificios y espacios públicos en Medellín. La sacudida sísmica se percibió también con gran intensidad en otras principales urbes del país, como Bogotá y Cali, donde la ciudadanía aplicó protocolos de seguridad similares de forma inmediata.

En Cúcuta también se evacuaron los edificios después del sismo registrado.

El movimiento fue reportado por 32 estaciones sismológicas.

Terremoto en Colombia; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026? En San José del Palmar, departamento del Chocó, en Colombia.

El terremoto ocurrió a las 07:34, hora de Ecuador y Colombia, a una profundidad de 82 kilómetros. El movimiento fue registrado por 32 estaciones sismológicas. ❓ ¿En qué países se sintió el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia? En Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá.

La magnitud del evento permitió que la sacudida fuera percibida a cientos de kilómetros del epicentro, mientras los organismos de gestión de riesgos de varios países iniciaron evaluaciones para descartar afectaciones. ❓ ¿En qué zonas de Ecuador se sintió el terremoto con epicentro en Colombia? Se reportó en varias provincias de la Sierra, Costa y otras zonas del país.

En Quito fue percibido especialmente en edificios altos, mientras que en sectores de Imbabura algunas personas salieron de sus viviendas como medida preventiva. El Instituto Geofísico recibió reportes ciudadanos desde distintos puntos de Ecuador. ❓ ¿Hubo daños o personas heridas en Ecuador por el terremoto de Colombia? Hasta el momento no se reportan heridos, fallecidos ni daños materiales en Ecuador.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realiza un monitoreo y barrido de percepción en el territorio para identificar posibles consecuencias del terremoto. ❓ ¿Qué ciudades fueron más afectadas por el terremoto de Colombia? Quibdó, Cali, Pereira y Manizales registraron las principales afectaciones.

El terremoto también se sintió con intensidad en ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta, donde se realizaron evacuaciones preventivas de edificios y espacios públicos.

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