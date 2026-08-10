Fuerte temblor se sintió en Ecuador este lunes 10 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional informó este lunes 10 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor registrado en el país. Este evento sísmico ocurrió a las 07:32 y se catalogó como “fuera de la región”.

El sismo tuvo lugar en Colombia y alcanzó una magnitud de 7.6 en la escala de Richter.

Reacciones de los ciudadanos

En la cuenta de X del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron haber sentido el sismo desd varias ciudades de Ecuador como Quito, Manabí, Guayas.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un temblor, recomiendan mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle. Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos, vidrios y estructuras que puedan colapsar, siguiendo los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Causas de los sismos en Ecuador

Ecuador se encuentra en la zona de colisión entre la placa oceánica Nazca y la placa continental Sudamericana. Según el Instituto Geofísico, los sismos pueden originarse por diversas causas: fallas tectónicas, actividad volcánica, choque de meteoritos o actividad antrópica, entre otras.

La interacción entre estas placas provoca la acumulación de esfuerzos tanto en la zona de contacto como en el interior de las placas. Cuando estos esfuerzos se liberan, ya sea en la zona de subducción o en las fallas tectónicas, se producen los sismos.

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