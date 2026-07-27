Un fuerte temblor se sintió en Guayas la noche del domingo 26 de julio

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional informó sobre un sismo en Ecuador la noche del domingo 26 de julio de 2026. Este evento sísmico ocurrió a las 23:38 horas y tuvo una magnitud de 4,3 en la escala de Richter.

Detalles del sismo

El temblor se produjo a una profundidad de 62 km desde la superficie, con un epicentro localizado a 9,59 km de Durán, en la provincia de Guayas. Las coordenadas del sismo fueron 2,077° S de latitud y 79,843° W de longitud.

Reacciones en redes sociales

Los usuarios en redes sociales comentaron sobre el evento y confirmaron que sintieron el temblor en Durán. Los reportes llegaron desde varios sectores de Guayaquil y Daule, corroborando el movimiento telúrico.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, las autoridades no han reportado emergencias. Sin embargo, es fundamental seguir ciertas recomendaciones para garantizar la seguridad:

Mantener la calma y no entrar en pánico.

Si se encuentra en la calle, alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Información adicional

Para más información sobre actividad sísmica en Guayas y otros eventos sísmicos recientes en Ecuador, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026oooi

Ocurrido: 2026-07-26 23:38:59

Mag.: 4.3MLv

Prof.: 62.0 km

Lat.: 2.077° S

Long.: 79.843° W

Localizado: a 9.59 km de Duran, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/S8eSg1jz3I pic.twitter.com/xPY3RqTpYN — Instituto Geofísico (@IGecuador) July 27, 2026

La tarde del domingo, otro temblor sacudió Esmeraldas

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la tarde de este domingo 26 de julio de 2026 en la provincia de Esmeraldas, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento telúrico ocurrió a las 18:22 horas y tuvo como epicentro un punto ubicado a 15,11 kilómetros de Atacames.

as autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales a causa del sismo. El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo del evento y actualizará la información en caso de que se registren novedades.

Detalles del movimiento telúrico

Según el reporte del Instituto Geofísico, el sismo alcanzó una magnitud de 3.7 y se produjo a una profundidad de 24 kilómetros. Este evento fue localizado a 15,11 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

Los movimientos telúricos de esta magnitud suelen ser percibidos por la población, especialmente en las zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, no necesariamente provocan afectaciones. La intensidad con la que se sienten depende de factores como la profundidad, la distancia y las condiciones del terreno.

[REVISADO]

Evento: igepn2026oodx

Ocurrido: 2026-07-26 18:22:45

Mag.: 3.7M

Prof.: 24.0 km

Lat.: 0.843° N

Long.: 79.713° W

Localizado: a 15.11 km de Atacames, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/LDTrcMIaYF pic.twitter.com/yNiKI8Xyq9 — Instituto Geofísico (@IGecuador) July 26, 2026

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