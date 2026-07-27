Un fuerte temblor se sintió en Guayas la noche del domingo 26 de julio

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional informó sobre un sismo en Ecuador la noche del domingo 26 de julio de 2026. Este evento sísmico ocurrió a las 23:38 horas y tuvo una magnitud de 4,3 en la escala de Richter.
El temblor se produjo a una profundidad de 62 km desde la superficie, con un epicentro localizado a 9,59 km de Durán, en la provincia de Guayas. Las coordenadas del sismo fueron 2,077° S de latitud y 79,843° W de longitud.
Los usuarios en redes sociales comentaron sobre el evento y confirmaron que sintieron el temblor en Durán. Los reportes llegaron desde varios sectores de Guayaquil y Daule, corroborando el movimiento telúrico.
A pesar de la intensidad del sismo, las autoridades no han reportado emergencias. Sin embargo, es fundamental seguir ciertas recomendaciones para garantizar la seguridad:
Para más información sobre actividad sísmica en Guayas y otros eventos sísmicos recientes en Ecuador, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) July 27, 2026
Evento: igepn2026oooi
Ocurrido: 2026-07-26 23:38:59
Mag.: 4.3MLv
Prof.: 62.0 km
Lat.: 2.077° S
Long.: 79.843° W
Localizado: a 9.59 km de Duran, Guayas
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/S8eSg1jz3I pic.twitter.com/xPY3RqTpYN
Un sismo de magnitud 3.7 se registró la tarde de este domingo 26 de julio de 2026 en la provincia de Esmeraldas, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento telúrico ocurrió a las 18:22 horas y tuvo como epicentro un punto ubicado a 15,11 kilómetros de Atacames.
as autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales a causa del sismo. El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo del evento y actualizará la información en caso de que se registren novedades.
Según el reporte del Instituto Geofísico, el sismo alcanzó una magnitud de 3.7 y se produjo a una profundidad de 24 kilómetros. Este evento fue localizado a 15,11 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.
Los movimientos telúricos de esta magnitud suelen ser percibidos por la población, especialmente en las zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, no necesariamente provocan afectaciones. La intensidad con la que se sienten depende de factores como la profundidad, la distancia y las condiciones del terreno.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) July 26, 2026
Evento: igepn2026oodx
Ocurrido: 2026-07-26 18:22:45
Mag.: 3.7M
Prof.: 24.0 km
Lat.: 0.843° N
Long.: 79.713° W
Localizado: a 15.11 km de Atacames, Esmeraldas
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