Un temblor se sintió en dos provincias de Ecuador este martes 14 de julio de 2026

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este martes 14 de julio de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

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El temblor se sintió en Guayas

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 03:49 de este martes 14 de julio con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 37 km desde la superficie, a una latitud de 2.672° S y a una longitud de 79.513° W.

El epicentro se ubicó a 12,17 km de Naranjal, en la provincia de Guayas.

En redes sociales los usuarios comentaron que sí se sintió el sismo, aunque de manera leve. Dos reportes llegaron desde Cuenca confirmando el movimiento telúrico.

Hasta el momento, las autoridades señalan que no se han reportado emergencias.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026nrdb

Ocurrido: 2026-07-14 03:49:21

Mag.: 3.2MLv

Prof.: 37.0 km

Lat.: 2.672° S

Long.: 79.513° W

Localizado: a 12.17 km de Naranjal, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/OkQVhgrZ5H pic.twitter.com/UPhHAVKuTU — Instituto Geofísico (@IGecuador) July 14, 2026

Otro temblor se registró el 8 de julio

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional reportó un nuevo sismo en Ecuador, ocurrido el miércoles 8 de julio de 2026.

El temblor tuvo lugar a las 06:20 horas y alcanzó una magnitud de 3.4 en la escala de Richter. Se produjo a una profundidad de 25 km desde la superficie. Su epicentro se ubicó a 32,85 km de Naranjal, en la provincia de Guayas. Las coordenadas del evento son: latitud 2 632° S y longitud 79 915° W.

A través de la cuenta de X del Instituto Geofísico, los usuarios no reportaron haber sentido el sismo.

[REVISADO]

Evento: igepn2026ngjb

Ocurrido: 2026-07-08 06:20:55

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 25.0 km

Lat.: 2.632° S

Long.: 79.915° W

Localizado: a 32.85 km de Naranjal, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/2ZPST2YJWK pic.twitter.com/EpHBLkWu6T — Instituto Geofísico (@IGecuador) July 8, 2026

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