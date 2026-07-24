IG registró un sismo en Ecuador la noche de este viernes 24 de julio

Tres sismos recientes frente a Manta, incluido uno de 4.0 MLv, resaltan la actividad sísmica en Ecuador. Detalles sobre estos eventos

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Gladys Rivadeneira

El Instituto Geofísico registró un sismo en Ecuador la noche de este viernes 24 de julio de 2026. La entidad informó sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del temblor.

Detalles del sismo registrado en Ecuador la noche de este viernes 24 de julio

El sismo se registró a las 20:46 horas y tuvo una magnitud de 4.0 MLv con una profundidad de 24 kilómetros. El epicentro se localizó a 46.21 km de Manta, Manabí.

Otros sismos recientes en Manabí

Además, se registraron otros dos sismos frente a las costas de Manta entre la noche del 22 de julio y la madrugada del 23 de julio de 2026. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) informó que estos movimientos alcanzaron magnitudes de 3.6 y 3.9, ocurriendo a unos 38 kilómetros de la ciudad.

Detalles adicionales sobre los movimientos sísmicos

  • El movimiento más reciente ocurrió a las 05:20 horas del 23 de julio, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 14 kilómetros.
  • El epicentro se ubicó en las coordenadas 0,819° S y 81,020° W.
  • El primer sismo se produjo a las 19:53 horas del 22 de julio, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 20 kilómetros.
  • Este último tuvo su epicentro en las coordenadas 0,847° S y 81,029° W.

Causas y contexto sísmico en Manabí

Los movimientos sísmicos tuvieron su origen frente a la costa de Manabí, en aguas del océano Pacífico. Esta zona registra actividad sísmica frecuente debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

El Instituto Geofísico señaló que ambos eventos ocurrieron con pocas horas de diferencia y con epicentros muy cercanos entre sí.

Aunque los movimientos registrados fueron de magnitud moderada y no dejaron reportes de daños, estos eventos destacan la constante actividad sísmica que caracteriza al litoral ecuatoriano.