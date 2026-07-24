IG registró un sismo en Ecuador la noche de este viernes 24 de julio

El Instituto Geofísico registró un sismo en Ecuador la noche de este viernes 24 de julio de 2026. La entidad informó sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del temblor.

Detalles del sismo registrado en Ecuador la noche de este viernes 24 de julio

El sismo se registró a las 20:46 horas y tuvo una magnitud de 4.0 MLv con una profundidad de 24 kilómetros. El epicentro se localizó a 46.21 km de Manta, Manabí.

Otros sismos recientes en Manabí

Además, se registraron otros dos sismos frente a las costas de Manta entre la noche del 22 de julio y la madrugada del 23 de julio de 2026. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) informó que estos movimientos alcanzaron magnitudes de 3.6 y 3.9, ocurriendo a unos 38 kilómetros de la ciudad.

Detalles adicionales sobre los movimientos sísmicos

El movimiento más reciente ocurrió a las 05:20 horas del 23 de julio, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 14 kilómetros.

El epicentro se ubicó en las coordenadas 0,819° S y 81,020° W.

El primer sismo se produjo a las 19:53 horas del 22 de julio, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 20 kilómetros.

Este último tuvo su epicentro en las coordenadas 0,847° S y 81,029° W.

Causas y contexto sísmico en Manabí

Los movimientos sísmicos tuvieron su origen frente a la costa de Manabí, en aguas del océano Pacífico. Esta zona registra actividad sísmica frecuente debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

El Instituto Geofísico señaló que ambos eventos ocurrieron con pocas horas de diferencia y con epicentros muy cercanos entre sí.