Dos sismos en Ecuador se registraron en menos de 10 horas, informó el Instituto Geofísico

Dos sismos se registraron frente a las costas de Manta, en la provincia de Manabí, entre la noche del 22 de julio y la madrugada del 23 de julio de 2026. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) informó que los movimientos alcanzaron magnitudes de 3.6 y 3.9. Ocurrieron a unos 38 kilómetros de la ciudad.

Detalles de los sismos recientes

Hasta la publicación del reporte, las autoridades no informaron sobre daños materiales,personas afectadas ni emitieron alertas de tsunami.El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en Manabí y continúa con el seguimiento de estos eventos.

Los dos movimientos ocurrieron mar adentro. El movimiento más reciente ocurrió a las 05:20 horas del 23 de julio. El IG-EPN indicó que alcanzó una magnitud de 3,9 y se originó a una profundidad de 14 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 0,819° S y 81,020° W, a aproximadamente 38,38 kilómetros de Manta.

El primer sismo se produjo horas antes, a las 19:53 horas del 22 de julio. En ese caso, el Instituto Geofísico registró una magnitud de 3,6 y una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas 0,847° S y 81,029° W, a 38,04 kilómetros de Manta, prácticamente en el mismo sector donde ocurrió el segundo evento.

Causas y contexto sísmico

Los dos movimientos tuvieron su origen frente a la costa de Manabí, en aguas del océano Pacífico. Esa zona registra actividad sísmica frecuente debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. El Instituto Geofísico señaló que ambos eventos ocurrieron con pocas horas de diferencia y con epicentros muy cercanos entre sí. Sin embargo, el organismo no informó sobre una relación específica entre los dos sismos.

Ecuador se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. En esta zona convergen varias placas tectónicas que provocan movimientos de tierra con frecuencia. Por esa razón, el Instituto Geofísico mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país.

Recomendaciones para la ciudadanía

A pesar de que hasta el cierre de este reporte ninguna autoridad había informado sobre emergencias relacionadas con los dos sismos ocurridos frente a Manta, tampoco existían reportes oficiales sobre afectaciones a la infraestructura o a la población. El Instituto Geofísico recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y conservar actualizados los planes de emergencia familiares.

Aunque los dos movimientos registrados fueron de magnitud moderada y no dejaron reportes de daños, estos eventos recuerdan la constante actividad sísmica que caracteriza al litoral ecuatoriano y la importancia de estar preparados ante este tipo de fenómenos, especialmente en una provincia como Manabí, donde los sismos forman parte de su realidad geológica.

[REVISADO]

Evento: igepn2026ohrp

Ocurrido: 2026-07-23 05:20:34

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 14.0 km

Lat.: 0.819° S

Long.: 81.020° W

Localizado: a 38.38 km de Manta, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/PpsX0JwHF4 pic.twitter.com/Q2WhJB2jCA — Instituto Geofísico (@IGecuador) July 23, 2026

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