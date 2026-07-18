Nuevo sismo en Ecuador, esta provincia fue afectada por el movimiento telúrico este 18 de julio de 2026

Un sismo de magnitud 3,8 sacudió la provincia de Azuay la mañana de este sábado 18 de julio de 2026. El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana a Cuenca, sin que hasta el momento las autoridades reporten personas afectadas o daños materiales.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el temblor ocurrió a las 10:26, hora local, con coordenadas de 2,90 grados de latitud sur y 79,95 grados de longitud oeste.

Nuevo sismo en Ecuador, esta provincia fue afectada por el movimiento telúrico

De acuerdo con el reporte técnico, el sismo alcanzó una profundidad de 89 kilómetros y su epicentro se ubicó a 5,29 kilómetros de la ciudad de Cuenca.

Hasta el cierre de esta información no existen reportes oficiales sobre daños en viviendas, infraestructura pública o afectaciones a la ciudadanía. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona ante posibles novedades.

[REVISADO]

Evento: igepn2026nyye

Ocurrido: 2026-07-18 10:26:31

Mag.: 3.8MLv

Prof.: 89.0 km

Lat.: 2.901° S

Long.: 78.958° W

Localizado: a 5.29 km de Cuenca, Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/NRacJcIm5s pic.twitter.com/bh9FvKw9Vq — Instituto Geofísico (@IGecuador) July 18, 2026

Ecuador registra una actividad sísmica frecuente debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra algunas de las principales áreas de subducción del planeta.

Ecuador está ubicado en una zona de alta actividad sísmica

El llamado Anillo de Fuego tiene forma de herradura y atraviesa varios países de América, entre ellos Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Esta condición geográfica provoca que los movimientos telúricos formen parte de la dinámica natural del territorio ecuatoriano.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y aplicar medidas de prevención para reducir riesgos. Durante el movimiento es importante ubicarse en un lugar seguro, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y no utilizar ascensores.

Si una persona se encuentra dentro de una vivienda, debe protegerse junto a muebles resistentes o colocarse debajo de una mesa firme. En espacios abiertos, lo recomendable es alejarse de postes, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar.

Después del sismo, se debe revisar el estado del inmueble, cerrar llaves de gas o agua si existe algún daño y mantenerse informado por canales oficiales. También es importante contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, documentos y medicamentos básicos.