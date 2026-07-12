Ecuador registró un sismo frente a sus costas este domingo 12 de julio. El Instituto Geofísico informó sobre la profundidad, magnitud y epicentro del temblor.

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Detalles del sismo frente a las costas de Ecuador este domingo 12 de julio

A las 02:26 horas, el Instituto Geofísico reportó un sismo de 3.4 MLV de magnitud, con una profundidad de 30 kilómetros. El epicentro se localizó a 65.93 km de Salinas, Santa Elena.

Temblores recientes en Ecuador

Antes de este temblor, se registró otro el sábado 11 de julio a las 00:35 horas, con una magnitud de 3.6 MLv, profundidad de 138 kilómetros, y localizado a 112.2 kilómetros de Andoas, Loreto.

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Además, el 9 de julio hubo dos temblores más reportados por el IG. El primero ocurrió a las 17:24 horas, con una magnitud de 3.4 MLv, profundidad de 5 kilómetros, y localizado a 24.35 km de La Libertad, Santa Elena.

El segundo se registró a las 18:42 horas, con una magnitud de 4.9 MLv, profundidad de 60 kilómetros, y ubicado a 72.2 kilómetros de Tumbes.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias.

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Ante un sismo, se recomienda:

Mantener la calma.

Alejarse de cables eléctricos si se está en la calle.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

Informe extra: Ecuador

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