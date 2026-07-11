Venezolanos en Ecuador envían ayuda a un país que no pueden pisar

Los venezolanos en Ecuador también perdieron algo el 24 de junio de 2026. Sí, el día que un doblete sísmico cogió desprevenida a una Venezuela en crisis. Ellos perdieron una casa, la posibilidad de hablar a diario con su familia porque las comunicaciones siguen interrumpidas o lo que es peor no tienen noticias de un pariente, tras 15 días del terremoto. Esa preocupación no es menor: la plataforma Desaparecidos por el Terremoto contabiliza, hasta este 12 de julio a las 15:05, a 29 913 personas sin contactar, el 68% de sus registros. De ahí que hay venezolanos en Ecuador que intentan resolver, muchas veces solos, cómo ayudar a una familia a la que no pueden ver, consolar y mucho menos visitar.

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🇻🇪 ¿Por qué esto también es un tema ecuatoriano?

En Ecuador residían de forma habitual 231 686 personas nacidas en Venezuela hasta 2022, según el último Censo de Población del INEC. La estimación más reciente de la Plataforma R4V / GTRM (Acnur-OIM), que integra proyecciones sobre movilidad regular e irregular hasta mayo de 2025, eleva esa cifra a 440 450 refugiados y migrantes venezolanos, de los cuales casi el 60% estaría en situación migratoria irregular.

Alfredo López, representante de Alianza Migrante, estima que al menos un 40% de esa población se vio afectada de forma directa o indirecta por el terremoto, “porque algún miembro de su familia ampliada, primos, amigos, allegados o bien familia directa, se han visto afectados”. Para Luis Giménez, de la Fundación Manos Venezolanas, el impacto ya se siente en la economía doméstica de estas familias en Ecuador: “hay personas que han tenido que destinar dinero que no estaban en sus planes para enviar a sus familiares”. No es un drama lejano: es una comunidad que vive, trabaja y consume en las ciudades ecuatorianas, y que ahora reorganiza sus prioridades desde acá.

🏚️ Meilyn perdió la vivienda, pero su mamá está viva

Meilyn Rodríguez se enteró por redes sociales. Primero fue una publicación que hablaba de un sismo, algo poco común en un país sin cultura sísmica. Luego llegaron los videos y la magnitud real. No pudo comunicarse con su familia durante dos días. El edificio donde vivían, Costa Brava, en el sector Los Corales de La Guaira, se desplomó por completo. Cuando por fin llegó un mensaje, con la poca señal que quedaba, decía: “Solo se destruyeron las cosas, pero estamos bien. Está todo en orden”. Su madre y sus hermanos sobrevivieron. Su mamá no estaba en casa esa tarde: celebraban San Juan, una festividad religiosa que cada 24 de junio saca a los habitantes de La Guaira a las calles, y que coincidió con el feriado por la Batalla de Carabobo. “Eso fue lo que hizo que mi familia estuviese bien”.

En Guayaquil, Alba Padrón vive una versión distinta de la misma pérdida. Puerto Cabello, donde está su casa propia, también quedó dentro de la zona marcada por el epicentro del doblete sísmico. Su sobrina vive y cuida esa casa junto a sus cuatro hijos, todos menores de edad. “Mi casa quedó toda agrietada”, cuenta Padrón. Al día siguiente del terremoto, la familia intentó volver a dormir en el cuarto, pero una réplica los hizo salir corriendo de nuevo. “De ahí ya no han podido nunca más dormir en el cuarto”. Desde entonces duermen en la sala. Los videos que envió su sobrina muestran que las paredes de la vivienda están cuarteadas, en distintos puntos. Padrón envió algo de dinero para su sobrina, aunque poco. “Aquí no tengo empleo ahorita”.

🛂 Sin consulado, sin vuelos, sin manera fácil de llegar

Ecuador y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas. No hay consulado venezolano en territorio ecuatoriano, lo que complica cualquier trámite para quienes necesitan viajar. López lo resume así: “hay que determinar algunos factores, como es la condición migratoria de las personas. Hay algunos que no han podido obtener visas porque ya no hay procesos especiales… para los nacionales del régimen dictatorial de Venezuela”. Desde hace tres años, salir de Ecuador y poder regresar exige que el pasaporte esté vigente y cuente con la visa ecuatoriana correspondiente para que sellen la salida. Este obstáculo empuja a venezolanos a intentarlo por vía terrestre. Aunque, López cree que desde su organización los aconsejan que esperen, que la situación mejore. Meilyn Rodríguez enfrenta otra capa del mismo problema: razones políticas le impiden volver a Venezuela, y aunque quisiera hacerlo, hay inconvenientes en el aeropuerto de Maiquetía, el cual quedó destruido. Quienes viajan-añade- van ocho horas antes para poder hacerlo.

📦 ¿Cómo se activaron los venezolanos en Ecuador?

Tras los dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, la comunidad venezolana en Ecuador reaccionó de inmediato. “Como comunidad de la diáspora nos activamos de manera inmediata con la finalidad de acopiar la mayor cantidad de ayuda humanitaria que sea posible”, relata López. Al principio reinó la incertidumbre, no la negativa a ayudar: la falta de confianza en el régimen generó dudas puntuales sobre quién administraría lo recolectado. “Nos tocó hacer un trabajo de motivar a las personas a ayudar”, admite López. Esa duda solo duró unas horas, hasta que confirmaron que la ayuda sería administrada por organizaciones como Cáritas de Venezuela y órdenes jesuitas, y no por el Gobierno. Desde entonces salieron alimentos no perecederos, hidratación, medicinas sin prescripción, pañales, fórmulas para bebés y ropa en buen estado y personal médico voluntario.

La Cámara de Comercio Venezolano Ecuatoriana, por su parte, ya envió tres aviones con 60 toneladas de ayuda y 40 voluntarios médicos, según su director, Luis Montes.

🤐 El miedo que también viaja hasta los venezolanos en Ecuador

No todas las historias pueden contarse con nombre y apellido. Una familia en Ecuador con parientes desaparecidos en Venezuela prefirió no hablar para este reportaje: teme represalias por la situación política de su país de origen. A este miedo se suma la incertidumbre de no saber si los suyos siguen con vida.

📊 Lo que dicen las cifras, y lo que no cuadra

El reporte oficial venezolano registra 4 490 fallecidos y 16 740 heridos, hasta el 12 de julio de 2026. Aunque agencias internacionales y plataformas ciudadanas consideran todavía cifras preliminares.

De las personas reportadas en la plataforma Desaparecidos por el Terremoto, apenas 14 157 han sido localizadas en hospitales, la mayoría sin centro de salud identificado. El Comité Internacional de Rescate calcula que los desaparecidos podrían acercarse a 50 mil, cifra que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios considera verosímil.

En la franja costera de La Guaira, un análisis georreferenciado de Anova Policy Research advierte de una “emergencia habitacional de gran escala”: 73 500 personas viven en estructuras dañadas, 37 611 de ellas gravemente comprometidas o destruidas. Imágenes satelitales de la Nasa registran cerca de 58 mil estructuras afectadas. La Organización Internacional para las Migraciones estima que hasta 6,8 millones de personas podrían necesitar refugio, agua, saneamiento o atención médica.

💸 ¿Por qué mandar plata es más fácil que mandar encomiendas?

Enviar dinero de manera individual, entre familiares, resultó más sencillo que enviar encomiendas físicas. La vía más usada ahora es enviar criptomonedas, que luego se convierten a bolívares dentro de Venezuela. La segunda vía: cambistas privados tradicionales, que reciben dólares en Ecuador y entregan bolívares en Venezuela, o que permiten enviar dólares y retirarlos en la misma moneda a ambos lados. Meilyn Rodríguez, por ejemplo, lo hace a través de contactos en Ecuador dedicados a remesas: “tienen unas tasas considerables y puede llegar el dinero lo más completo posible”. Las encomiendas físicas corren otra suerte: solo cruzan por tierra, por ejemplo desde Cúcuta hasta San Antonio del Táchira, donde Rodríguez estima que atraviesan entre 11 y 15 alcabalas militares. “Los militares decomisan para dejarte pasar, decomisan para de alguna forma amedrentar, decomisan para extorsionar”, describe Rodríguez. “Es muy poco lo que te puede garantizar que llegue”.

⚠️ Venezuela ya sabía que no estaba lista para un terremoto

Una zona afectada por el doble terremoto en Catia La Mar, en la línea costera de Venezuela. Foto: EFE

Venezuela no llegó a este terremoto por sorpresa en cuanto a su vulnerabilidad. El Índice de Riesgo INFORM, que mide la capacidad de 191 países para responder a crisis humanitarias, ubicaba al país en ‘riesgo alto’, con 5,9 sobre 10, el segundo peor puntaje de la región después de Haití, según su publicación del 31 de marzo de 2026. Entre 2015 y 2026, el componente que mide la falta de capacidad de respuesta ante desastres empeoró de 5,5 a 7. La dimensión institucional -efectividad gubernamental, corrupción, alerta temprana- fue la que más se deterioró: de 6,5 a 8,6 en ese período. El doblete sísmico no creó esa fragilidad. La expuso en el centro norte del país caribeño.

🔮 ¿Volver o quedarse? La pregunta que divide a venezolanos en Ecuador

Giménez cree que el terremoto no acercó el regreso que muchos venezolanos esperaban: “más bien pudiera darse una eventual salida… hacia otros países”. Lo dice, en un contexto donde Delcy Rodríguez sigue como presidenta encargada pese al vencimiento constitucional de su mandato.

Luis Montes, de la Cámara de Comercio Venezolano Ecuatoriana, evita proyectar si las remesas hacia Venezuela crecerán: “es demasiado prematuro”. Lo asegura mientras la organización prepara un segundo envío de insumos médicos y alimentos.

Meilyn Rodríguez resume las preguntas que quedan flotando entre quienes, desde Ecuador, ya no saben si esperan un regreso o una nueva forma de quedarse: “¿Ahora qué sigue?, ¿Cuál es el siguiente paso?”

5 preguntas frecuentes sobre venezolanos en Ecuador el terremoto en Venezuela

❓ ¿Cuántos venezolanos hay en Ecuador? En Ecuador residían de forma habitual 231.686 personas nacidas en Venezuela hasta 2022, según el Censo de Población del INEC. Esa cifra no capta a la población en tránsito ni a quienes llegaron después del censo, por lo que la Plataforma R4V (Acnur-OIM) eleva la estimación a 440.450 refugiados y migrantes venezolanos, con casi el 60% en situación migratoria irregular. ❓ ¿Cuántas personas siguen desaparecidas tras el terremoto en Venezuela? La plataforma Desaparecidos por el Terremoto contabiliza 30 008 personas sin contactar hasta el 10 de julio, el 68% de sus registros. El Comité Internacional de Rescate calcula que la cifra real de desaparecidos podría acercarse a 50 mil, un estimado que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios considera verosímil. ❓ ¿Por qué los venezolanos en Ecuador no pueden viajar a verificar la situación de sus familias? Ecuador y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas y no existe consulado venezolano en Ecuador, lo que complica cualquier trámite migratorio. A eso se suma que, desde hace tres años, salir de Ecuador y poder regresar exige pasaporte vigente con visa ecuatoriana, un proceso que ya no tiene excepciones para ciudadanos venezolanos. ❓ ¿Cómo envían dinero los venezolanos en Ecuador a sus familias en Venezuela? La vía más usada es enviar criptomonedas, que luego se convierten a bolívares dentro de Venezuela. También existen cambistas privados tradicionales que reciben dólares en Ecuador y entregan bolívares o dólares en Venezuela. Las encomiendas físicas, en cambio, deben cruzar por tierra y atraviesan hasta 15 alcabalas militares antes de llegar a su destino. ❓ ¿Qué zonas de Venezuela fueron más afectadas por el terremoto del 24 de junio de 2026? La Guaira, Caracas y Puerto Cabello están entre las zonas más golpeadas por el doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5. En la franja costera de La Guaira, un análisis de ANOVA Policy Research identificó 73.500 personas viviendo en estructuras dañadas, 37.611 de ellas gravemente comprometidas o destruidas.