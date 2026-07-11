Sismos en Venezuela dejan 4 490 fallecidos y miles de damnificados

La crisis humanitaria en Venezuela derivada de los movimientos telúricos que azotan al país desde el 24 de junio de 2026 mantiene una tendencia al alza en sus cifras de impacto.

Más noticias

Según informa EFE, este domingo 12 de julio de 2026 Venezuela reportó un incremento en el balance oficial de víctimas tras los devastadores terremotos que comenzaron el 24 de junio. Según datos actualizados, la cifra de fallecidos se elevó a 4 490 personas, tras sumarse 157 decesos adicionales en la última jornada. Por su parte, la cifra de heridos se mantiene estable en 16 740 personas.

Escala de la emergencia y atención en campamentos

De acuerdo con el reporte consolidado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas heridas tras los eventos sísmicos se estabiliza en 16 740 ciudadanos.

En cuanto a la infraestructura habitacional, los datos oficiales indican que 856 edificios han sido afectados, mientras que 190 estructuras han colapsado por completo, dejando a 17 907 personas sin un lugar dónde vivir, informó EFE.

Lea también: Suben a 3 899 los fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela

La atención estatal se ha volcado hacia las familias damnificadas, alcanzando a 86 794 grupos familiares. Para albergar a los ciudadanos que perdieron sus viviendas, se han habilitado 89 campamentos transitorios donde actualmente pernoctan 17 266 personas.

La logística de suministros básicos también se ha intensificado; hasta la fecha, se han distribuido 9 766 toneladas de alimentos y aproximadamente 13,9 millones de litros de agua potable.

Gestión de damnificados y ayuda humanitaria

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó a través de redes sociales sobre la atención brindada a 120 794 familias. Actualmente, 19 583 ciudadanos permanecen albergados en 108 campamentos transitorios, ubicados primordialmente en escuelas de Caracas y los estados de Miranda y La Guaira, siendo esta última región la más afectada por el movimiento telúrico. Esta cifra representa un aumento de 14 nuevos refugios respecto a la jornada anterior.

El despliegue logístico incluye la distribución de 9 995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua para asistir a los afectados. En las labores de apoyo participan 30 535 voluntarios registrados y 31 837 funcionarios de diversos organismos públicos. Adicionalmente, el territorio ha registrado 1 222 réplicas desde el inicio de la emergencia el pasado 24 de junio.

Despliegue de seguridad y actividad sísmica constante

El control de la zona de desastre cuenta con un despliegue masivo de 30 076 efectivos, entre militares y fuerzas de seguridad, quienes trabajan en conjunto con 29 843 voluntarios registrados para las tareas de remoción de escombros y apoyo humanitario.

La inestabilidad geológica persiste en la región, según reportó EFE. Desde el inicio de la emergencia el 24 de junio, se han contabilizado 1 171 réplicas. La más reciente, con una magnitud de 3,9, ocurrió este viernes 10 de julio, sacudiendo el norte del país.

No deje de leer: Suben a 3 811 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

En Caracas, el sismo provocó la evacuación preventiva de cientos de ciudadanos que se encontraban en edificios comerciales. Zonas como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao fueron los puntos donde se reportaron desalojos, siguiendo los protocolos de seguridad que exigen permanecer en espacios abiertos tras cada evento sísmico.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales adicionales tras este último movimiento.

Con información de EFE

Informe extra: Terremotos en Venezuela 2026

Te recomendamos