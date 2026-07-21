Ecuador registró un sismo frente a sus costas tarde de este martes 21 julio

Ecuador experimentó un sismo frente a sus costas la tarde de este martes 21 de julio de 2026. El Instituto Geofísico reportó el epicentro y la magnitud del temblor.

Detalles del sismo

El temblor ocurrió a las 17:36 horas y tuvo una magnitud de 3.9 MLv. Su profundidad fue de 20 kilómetros y se localizó a 26.48 km de Manta, en la provincia de Manabí.

Eventos sísmicos recientes

El último sismo antes de este tuvo una magnitud de 3.8 y sacudió la provincia de Azuay la mañana del sábado 18 de julio de 2026.

Este movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana a Cuenca, sin que hasta el momento las autoridades reporten personas afectadas odaños materiales.

Información del Instituto Geofísico

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el temblor ocurrió a las 10:26 horas, con coordenadas de 2,90 grados de latitud sur y 79,95 grados de longitud oeste. De acuerdo con el reporte técnico, el sismo alcanzó una profundidad de 89 kilómetros, y su epicentro se ubicó a 5,29 kilómetros de la ciudad de Cuenca.

Causas de la actividad sísmica en Ecuador

Ecuador registra una actividad sísmica frecuente debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra algunas de las principales áreas de subducción del planeta. Este Anillo tiene forma de herradura y atraviesa varios países de América, entre ellos Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

Recomendaciones ante un sismo

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y aplicar medidas de prevención para reducir riesgos. Durante el movimiento es importante:

Ubicarse en un lugar seguro.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores.

Si una persona se encuentra dentro de una vivienda, debe protegerse junto a muebles resistentes o colocarse debajo de una mesa firme. En espacios abiertos, lo recomendable es alejarse de postes, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar.

Acciones post-sismo

Después del sismo, se debe revisar el estado del inmueble, cerrar llaves de gas o agua si existe algún daño y mantenerse informado por canales oficiales. También es importante contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, documentos y medicamentos básicos.

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