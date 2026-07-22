Sismo en las costas de Manabí, detalles del movimiento de 3,6

Un movimiento telúrico de magnitud 3,6 se registró frente a las costas de la provincia de Manabí la noche de este miércoles 22 de julio de 2026. El epicentro se localizó a 38 kilómetros de la ciudad de Manta.

Actividad sísmica en la región costera

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó un evento sísmico en el perfil costanero ecuatoriano.

El fenómeno ocurrió específicamente a las 19:53:23, tiempo local, activando los sistemas de monitoreo encargados de registrar la actividad telúrica en el territorio nacional.

Parámetros instrumentales del evento sísmico

De acuerdo con los datos técnicos difundidos por el Instituto Geofísico, el sismo en Manabí alcanzó una magnitud de 3,6 en la escala de Richter.

Además, se determinó que el movimiento se ubicó a una profundidad de 20 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Localización geográfica frente a Manta

El reporte técnico emitido por las autoridades científicas detalló que el sismo fue localizado a 38,04 kilómetros de distancia de la ciudad de Manta.

Monitoreo permanente del Instituto Geofísico

El Instituto Geofísico mantiene un seguimiento constante de la actividad sísmica en Ecuador.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales institucionales ante cualquier actualización relacionada con la sismicidad en la región costera y en el resto del territorio ecuatoriano.

Hasta el momento, no se han reportado novedades adicionales asociadas a afectaciones o daños estructurales o novedades personales en los cantones cercanos al área del movimiento telúrico.