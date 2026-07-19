El movimiento telúrico ocurrió a las 21:24, hora local (02:24 GMT del domingo), con epicentro a siete kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, en la región andina de Junín.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo se originó a una profundidad de 24 kilómetros y alcanzó una intensidad moderada en Chupaca.

17 minutos después, un segundo temblor de magnitud 3,7 tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma ciudad, a una profundidad de 18 kilómetros, con intensidad leve.

Sismo en Perú deja un muerto y 10 heridos

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que la mayor parte de los daños se concentra en el distrito de Chongos Bajo. En ese lugar se registró la única víctima mortal reportada hasta el momento, aunque las autoridades todavía no han confirmado su identidad.

Los 10 heridos ingresaron al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, ubicado en Huancayo, capital de Junín. Ese establecimiento también sufrió daños en sus instalaciones. Además, el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen reportó fisuras en la unidad de cuidados intensivos pediátrica.

Las evaluaciones preliminares también confirmaron el colapso de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, así como derrumbes en el antiguo convento de Santiago de León. Las autoridades continúan con las inspecciones para determinar el alcance total de las afectaciones.

#Junín 🚨Sismo de 5.1 que tuvo como epicentro la provincia de #Chupaca, dejó la cifra cinco personas fallecidas, 26 referidas a diversos hospitales de #Huancayo y 32 heridos, según última actualización de la Dirección Regional de Junín. 🧵



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Interrupciones eléctricas tras el sismo en Perú

El COEN informó que el sismo provocó cortes del servicio eléctrico en varios distritos de la zona afectada. Sin embargo, las primeras inspecciones no identificaron daños en las carreteras que forman parte de la Red Vial Nacional.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo.

De acuerdo con datos citados por EFE, en esta franja se produce alrededor del 85 % de los movimientos telúricos registrados en el planeta, por lo que las autoridades mantienen protocolos permanentes de monitoreo y respuesta ante este tipo de emergencias.

Con información de EFE