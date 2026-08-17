Dos casas clandestinas en Quito funcionaban bajo la fachada de centros académicos

Dos casas clandestinas que operaban bajo la fachada de centros de capacitación y nivelación académica fueron clausuradas en los sectores de Las Casas y La Vaca de Castro, en el norte de Quito. La intervención de la Policía Nacional se realizó tras una denuncia que alertó sobre la presunta explotación sexual de una menor de edad en uno de estos lugares.

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Detalles del allanamiento

El allamiento lo realizó la Policía Nacional en estos establecimiento que figuraban como centros de capacitación y nivelación académica. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de mujeres extranjeras que ejercían actividades sexuales. Ambas mujeres habrían asegurado que ejercían de manera voluntaria.

“Tenían una fachada de que ingresaban a recibir algún tipo de capacitación y luego de un par de horas ellos salía. Por eso que nunca levantaron sospechas, pero una denuncia anónima nos alertó de la misma”, dijo Óscar Rueda, de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales.

Los centros habrían operado en alrededor de un año. El contacto con los clientes se habría hecho a través de aplicaciones de mensajería instántanea y los pagos por transferencias bancarias. Una vez realizado el pago, los clientes recibían la ubicación y las instrucciones para ingresar.

Su cercanía a una universidad, y la distribución de los clientes en diferentes horarios hacía pensar que realmente allí funcionaba un centro vinculado al sector académico.

Al no contar con los permisos correspondientes, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) procedió con su clausura.

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Indicios recabados

Entre los indicios recabados por la Policía para las investigaciones respectivas se encuentra las cámaras de videovigilancia, un bitácora con el registro de las personas que ingresaban a ejercer el trabajo sexual, los costos de las tarifas y más.

Las autoridades deberán determinar si en el sitio funcionaba como un centro de trata de blanca.

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