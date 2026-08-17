Quito iniciará segunda fase de rehabilitación en la avenida 12 de Octubre este martes

El Municipio de Quito informó este lunes 17 de agosto de 2026 que iniciará la segunda fase de rehabilitación de la avenida 12 de octubre este martes 18 de agosto; conozca los tramos afectados y las vías alternas.

Segunda fase de rehabilitación de la avenida 12 de Octubre, en Quito: tramos afectados y vías alternas

Los trabajos comenzarán el martes 18 de agosto de 2026 en el tramo de la avenida 12 de Octubre comprendido entre la av. Patria y la calle Madrid. La intervención durará 15 días y se ejecutará en la calzada en sentido sur-norte.

La av. 12 de Octubre, en Quito, inició una nueva fase de rehabilitación vial desde este martes 18 de agosto de 2026. Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la av. Patria y la calle Madrid, con una extensión de 740 metros.

La intervención tendrá una duración de 15 días y se ejecutará inicialmente en la calzada en sentido sur-norte. Esta etapa comenzó después de la conclusión y habilitación del tramo de la av. Cristóbal Colón hasta la calle Madrid.

¿Qué trabajos se realizarán?

La rehabilitación contempla varias etapas para recuperar la estructura de la vía:

Retiro del asfalto deteriorado.

Conformación y compactación de la superficie.

Colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Implementación de señalización horizontal.

Los trabajos se ejecutarán en jornada permanente, los siete días de la semana, con el objetivo de avanzar con la intervención antes del inicio del período escolar.

Estas son las rutas alternas

Durante los 15 días de intervención en la calzada sentido sur-norte, los conductores deberán tomar en cuenta las rutas alternas habilitadas.

Para vehículos livianos, las alternativas son:

Av. Patria.

Av. La Coruña.

Calle Madrid.

Av. Cristóbal Colón.

Av. Ladrón de Guevara.

En el caso del transporte público, las unidades deberán circular por:

Calle Toledo.

Av. La Coruña.

Av. Ladrón de Guevara.

Calle Madrid.

Las autoridades recomiendan a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar la señalización de seguridad instalada en la zona mientras duren los trabajos.

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