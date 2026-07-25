Las rutas alternas en Quito por la rehabilitación de la avenida 12 de Octubre

En La Floresta, desde el lunes 27 de julio de 2026, empieza la rehabilitación de la avenida 12 de octubre.

Los trabajos durarán 70 días e influirán en la movilidad en Quito, especialmente en los sectores de La Floresta y Mariscal Sucre.

Detalles de la rehabilitación de la 12 de octubre

La rehabilitación abarcará la avenida 12 de Octubre, entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Tarqui.

Esta importante vía del centro-norte de Quito forma parte del plan vial que renueva 15 kilómetros de calles en La Floresta.

Este proyecto beneficiará a más de 39 mil moradores de La Floresta, La Vicentina, El Dorado, El Belén, Guápulo y Mariscal Sucre.

Trabajo programado en la 12 de octubre

Los trabajos aprovecharán las vacaciones escolares de julio y agosto, cuando circulan menos vehículos.

Así, se avanzará con mayor agilidad en la intervención por calzadas y tramos en ambos sentidos de la vía, comenzando a las 07:00 horas del lunes 27 de julio.

Del 27 de julio al 22 de agosto: tramo entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Madrid (15 días en sentido norte-sur y 12 días en sentido sur-norte).

Del 23 de agosto al 18 de septiembre: tramo entre Madrid y Patria (14 días en cada sentido).

Del 19 de septiembre al 02 de octubre: tramo entre Patria y Tarqui (7 días en cada sentido).

De esta manera, se completarán los 70 días de obra.

Plan para garantizar movilidad

Para garantizar una movilidad sin contratiempos, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ejecutará la obra en coordinación con la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Empresa de Pasajeros de Quito y la Administración Zonal. Implementarán un plan de movilidad y rutas alternas.

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Los trabajos durarán 70 días e influirá en la movilidad del sector de La Floresta y Mariscal Sucre.



Desde el lunes 27 de julio, avanza en la rehabilitación… pic.twitter.com/Nu5LcWmEeM — Obras Quito (@ObrasQuito) July 25, 2026

Rutas alternativas para el tránsito vehicular

Agentes de tránsito de la AMT estarán a cargo de gestionar el flujo vehicular. Quienes circulen en vehículos particulares pueden usar las avenidas:

Patria

Tarqui

6 de Diciembre

La Coruña

Cristóbal Colón

Madrid

Alfredo Mena Caamaño

José Tamayo

Ladrón de Guevara

El transporte público seguirá operando por Toledo, La Coruña y Ladrón de Guevara.

Trabajos paralelos en otras calles de Quito

Paralelamente, continúan los trabajos en las calles Madrid, Guipúzcoa, Pontevedra, Mallorca, Gerona y Lugo. Estas se habilitarán progresivamente entre finales de julio y mediados de agosto de 2026 como parte del plan integral de rehabilitación vial en La Floresta.

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