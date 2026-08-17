Conducir en estado etílico en Quito deja 49 aprehendidos en una semana

Las tareas de control ejecutadas en la capital buscan salvaguardar la vida de peatones, ciclistas y usuarios de las vías mediante la prevención de siniestros. La infracción por conducir en estado etílico en Quito dejó a 49 conductores aprehendidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 en distintos puntos urbanos.

Rangos de alcohol y tipos de vehículos por conducir en estado etílico en Quito

Del total de 49 ciudadanos retenidos en la última semana, por manejar en estado etílico, 40 manejaban autos particulares, ocho se trasladaban en motocicletas y uno conducía un vehículo de transporte de carga.

Las pruebas de alcotest determinaron que 19 personas sobrepasaron los 1,2 gramos por litro de sangre (g/l), 18 marcaron entre 0,8 y 1,2 g/l, 11 se ubicaron entre 0,3 y 0,8 g/l, y un usuario registró 0,1 g/l. En cuanto a las edades de los infractores, 27 tienen entre 18 y 35 años, 20 se sitúan entre 36 y 59 años, y dos superan los 60 años.

Escalas de sanciones estipuladas en el COIP

La normativa penal ecuatoriana sanciona a quienes deciden conducir en estado etílico, según los niveles de alcohol registrados:

De 0,3 a 0,8 g/l: Multa de un Salario Básico Unificado (SBU), reducción de cinco puntos en la licencia, cinco días de prisión y retención del automotor por 24 horas.

Multa de un Salario Básico Unificado (SBU), reducción de cinco puntos en la licencia, cinco días de prisión y retención del automotor por 24 horas. De 0,8 a 1,2 g/l: Multa de dos SBU, pérdida de 10 puntos en la licencia, 15 días de privación de libertad y retención vehicular de 24 horas.

Multa de dos SBU, pérdida de 10 puntos en la licencia, 15 días de privación de libertad y retención vehicular de 24 horas. Más de 1,2 g/l: Sanción de tres SBU, suspensión de la licencia por 60 días, 30 días de prisión y retención del automotor por 24 horas.

Balance anual y aumento de capturas en 2026

Entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2026, la AMT contabiliza 860 conductores aprehendidos por esta causa, lo que representa un aumento de 413 casos (92,4% más) frente a los 447 del mismo lapso en 2025.

Este incremento responde a 412 operativos desplegados en el norte, sur, centro y en la avenida Simón Bolívar. Por modalidad de transporte, 692 corresponden a vehículos particulares, 125 a motocicletas, 31 a taxis, seis a transporte público, tres a carga pesada y tres a transporte escolar e institucional. Del total anual, 828 son hombres y 32 mujeres, concentrándose la mayoría entre los 18 y 35 años.

Reducción de siniestros, heridos y víctimas mortales

Los controles preventivos han incidido en las estadísticas de accidentabilidad vinculadas al alcohol. Del 1 de enero al 14 de agosto de 2025 se produjeron 338 siniestros, 221 personas lesionadas y 16 fallecidos; mientras que en el mismo periodo de 2026 los números bajaron a 332 siniestros, 215 heridos y 15 fallecidos, logrando una disminución de seis siniestros, seis lesionados y una víctima mortal.

Preguntas frecuentes sobre conducir en estado etílico en Quito

❓ ¿Cuántos infractores fueron aprehendidos por conducir en estado etílico en Quito entre el 10 y el 16 de agosto?

49 conductores en total.

40 manejaban autos particulares, ocho iban en motocicletas y uno en transporte de carga.

❓ ¿Cuál es la pena máxima del COIP por conducir en estado etílico en Quito?

´Según las escalas de sanciones estipuladas en el COIP, tres SBU de multa, suspensión de licencia por 60 días, 30 días de prisión y retención del auto por 24 horas.

Esta sanción se aplica cuando el nivel de alcohol en la sangre supera los 1,2 gramos por litro (g/l).

❓ ¿Cuántos conductores han sido retenidos por esta causa en lo que va de 2026?

860 conductores entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2026.

La cifra evidencia un aumento del 92,4% respecto al mismo período de 2025, cuando se registraron 447 aprehensiones.

❓ ¿En qué sectores de la urbe se concentraron los 412 operativos de la AMT?

En el norte, sur, centro y la avenida Simón Bolívar.

El despliegue de las brigadas de control permitió detectar la mayor cantidad de infracciones en hombres de 18 a 35 años.

❓ ¿Cómo varió la cifra de siniestros y fallecidos vinculados al alcohol en 2026?

Las estadísticas muestran una reducción de siniestros, heridos y víctimas mortales, entre 2025 y 2026, se redujeron a 332 siniestros, 215 lesionados y 15 fallecidos.

En comparación con el mismo lapso de 2025, hubo seis siniestros menos, seis heridos menos y un fallecido menos.

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