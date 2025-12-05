La noche del 4 de diciembre terminó con un saldo de 20 conductores detenidos por manejar en estado etílico en Quito. Los controles se realizaron entre el 3 y 4 de diciembre de 2025 y se enfocaron en revisar el nivel de alcohol en la sangre de conductores de vehículos livianos y motocicletas.

Los agentes verificaron los niveles de alcohol mediante pruebas de alcohotest. En dos casos, los conductores se negaron a realizar el procedimiento. La autoridad registró diferentes concentraciones de alcohol, desde valores cercanos al límite legal hasta niveles que superan ampliamente lo establecido en la normativa vigente.

Niveles detectados en los controles de estado etílico

Los operativos identificaron a 18 conductores con resultados positivos en la prueba de alcohotest. Los niveles registrados fueron los siguientes:

Vehículo liviano: 0.48 g/L

Vehículo liviano: 1.14 g/L

Vehículo liviano: 2.19 g/L

Vehículo liviano: 1.08 g/L

Vehículo liviano: 1.24 g/L

Vehículo liviano: 0.76 g/L

Vehículo liviano: 1.65 g/L

Vehículo liviano: 0.44 g/L

Vehículo liviano: se niega a la prueba

Motocicleta: 1.71 g/L

Vehículo liviano: 1.56 g/L

Motocicleta: 0.59 g/L

Vehículo liviano: se niega a la prueba

Motocicleta: 0.47 g/L

Vehículo liviano: 1.14 g/L

Vehículo liviano: 0.55 g/L

Vehículo liviano: 1.17 g/L

Vehículo liviano: 1.38 g/L

Vehículo liviano: 1.39 g/L

Vehículo liviano: 2.04 g/L

En total, los agentes registraron 20 casos de conducción en estado etílico durante la noche.

Sanciones establecidas por la ley

El artículo 385 del marco legal vigente define las sanciones según el grado de alcohol en sangre. Las autoridades aplican multas equivalentes al Salario Básico Unificado (SBU) y puntos en la licencia, además de arresto y la retención del vehículo por 24 horas.

Las sanciones se organizan así:

Entre 0.3 g/L y 0.8 g/L: multa de 1 SBU, 5 días de prisión y 5 puntos menos en la licencia.

Entre 0.8 g/L y 1.2 g/L: multa de 2 SBU, 15 días de prisión y 10 puntos menos.

y 10 puntos menos. Desde 1.2 g/L en adelante: multa de 3 SBU y 30 días de prisión.

Para conductores de transporte público, el límite máximo permitido es de 0.1 g/L. Si lo superan, enfrentan 90 días de prisión, 30 puntos menos y retención del vehículo.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan reducir los siniestros de tránsito, reforzar la seguridad vial y disuadir la conducción bajo los efectos del alcohol.

