Choque en la av. Simón Bolívar deja un fallecido este viernes 5 de diciembre, en Fiestas de Quito

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Este viernes 5 de diciembre, Quito amaneció con al menos cuatro reportes de siniestros viales, varios de ellos en la av. Simón Bolívar, donde una persona falleció.

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Choque en La Argelia dejó un fallecido

El Cuerpo de Bomberos Quito dio a conocer que a primeras horas de la mañana ocurrió el choque entre dos vehículos en la av. Simón. Bolívar a la altura de La Argelia.

En el incidente, dos vehículos chocaron y luego uno de ellos, un vehículo pesado, chocó contra un árbol.

Según el reporte de Bomberos, lamentablemente, en esta emergencia, una persona falleció y dos más resultaron heridas.

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Los paramédicos brindaron atención de primeros auxilios a las personas heridas para constatar su estado de salud y trasladarlas a una casa de salud, si así lo requieren.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se produjo el cierre del carril izquierdo de la vía, en sentido sur norte, mientras se solventaba la emergencia.

Personal de las organizaciones correspondientes se acercaron a realizar las pericias de ley, como el levantamiento del cuerpo y el retiro de los vehículos afectados.

Alrededor de las 08:20 de la mañana, la AMT dio a conocer que se reanudó la circulación vehicular en este punto, en sentido sur norte.

💥 #Ahora | Siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, sector La Argelia Alta.



🚛 Dos vehículos colisionaron y uno de ellos finalmente se impactó contra un árbol.



🖤 Lamentablemente, una persona falleció y dos resultaron heridas.



🛣️ La vía se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/omdO2XZv6a — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 5, 2025

Tres siniestros de tránsito más en Quito la mañana de este 5 de diciembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó desde tempranas horas sobre varios siniestros de. tránsito en Quito, varios de ellos en la av. Simón Bolívar.

Posterior al de La Argelia, llegó el reporte de un choque en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva, sector de Santa Rosa, en donde un auto liviano de color rojo estuvo involucrado. En este caso, se produjo el cierre del carril izquierdo sobre la av. Simón Boívar en sentido norte sur.

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Otro siniestro ocurrió en el sector de La Jipijapa, en la av. De los Shyris y Río Coca. En este caso, los agentes de la AMT también cerraron la circulación en el carril derecho de la Shyris en sentido sur norte.

El cuarto siniestro se registró en la Panamericana Norte y Galo Plaza Lasso, en el sector de Carcelén. En el lugar, los agentes de tránsito cerraron la circulación en el carril izquierdo de la Panamericana en sentido sur norte.

Las autoridades piden a la ciudadanía manejar con precaución, no consumir bebidas alcohólicas si va a conducir y llamar de inmediato al 911 ante cualquier emergencia.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.

📍 Sector: Santa Rosa

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar y Ruta Viva

🚧 Cierre: carril izquierdo sobre la av. Simón Bolívar

🔀 Sentido: norte – sur pic.twitter.com/NzsJDXIxYw — AMTQuito (@AMT_Quito) December 5, 2025

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