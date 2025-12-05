Esta es la agenda de Fiestas de Quito este viernes 5 de diciembre; hay cierres viales

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Las Fiestas de Quito continúan con su agenda este viernes 5 de diciembre, mientras Quito vive un feriado en conmemoración a su fundación, el 6 de diciembre.
El Municipio preparó para esta semana, previa a la conmemoración de la fundación el 6 de diciembre, una agenda con actividades en las calles y barrios de la ciudad, con el objetivo de recuperar las tradiciones de compartir las fiestas de Quito desde donde está la gente.
La agenda incluye eventos para mostrar lo mejor de la gastronomía quiteña, el arte, la ciencia y más, así como probar dulces tradicionales, escuchar pasacalles y reunirse con el barrio.
Estos son:
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha preparado un plan operativo para gestionar el tránsito vehicular en las zonas donde habrá eventos por las fiestas.
Uno de los dispositivos de tránsito en la mañana de este viernes 5 de diciembre es por el Desfile Cultural Ronda Quiteña Norte, el cual se realizará en el sector de la Jipijapa.
El operativo arrancará desde las 10:00 hasta las 14:30, desde el pasaje Isla Tortuga hasta la calle Unión Nacional de Periodistas.
Además, la AMT realizará cierres vehiculares temporales sobre la av. Gaspar de Villarroel mientras se da el cruce del desfile.
También se controlará autos mal parqueados, ten precaución y mejor usa el transporte público.
Por otro lado, hay cierres viales por los eventos de la Cangrejada Quiteña y el Amazonazo. Estos se mantendrán activos desde las 11:00 hasta las 22:00.
Los cierres van desde la av. Veintimilla hasta la av. Colón. Toma rutas alternas, estará cerrada La Mariscal.
🎊 #PlanOperativoQuito | Evento Cultural "El Amazonazo" y Cangrejada Quiteña!— AMTQuito (@AMT_Quito) December 5, 2025
🗓️Este viernes 05 diciembre
⏰ 11h00 a 22h00
📍desde av. Veintimilla hasta la av. Colón.
🧐 Conoce los cierres viales, vías alternas y detalles en el el plan operativo de tránsito ⬇️
#QuitoRenace pic.twitter.com/UUMSJB801K