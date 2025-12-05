Esta es la agenda de Fiestas de Quito este viernes 5 de diciembre; hay cierres viales

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Las Fiestas de Quito continúan con su agenda este viernes 5 de diciembre, mientras Quito vive un feriado en conmemoración a su fundación, el 6 de diciembre.

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Agenda de Fiestas de Quito para este 5 de diciembre

El Municipio preparó para esta semana, previa a la conmemoración de la fundación el 6 de diciembre, una agenda con actividades en las calles y barrios de la ciudad, con el objetivo de recuperar las tradiciones de compartir las fiestas de Quito desde donde está la gente.

La agenda incluye eventos para mostrar lo mejor de la gastronomía quiteña, el arte, la ciencia y más, así como probar dulces tradicionales, escuchar pasacalles y reunirse con el barrio.

Estos son:

Feria gastronómica y artesanal. Parque García Moreno, de 11:00 a 21:00

Parque García Moreno, de 11:00 a 21:00 Feria de dulces tradicionales, como colaciones, pristiños con miel, higos enconfitados y más. Plaza Chica, pasaje Espejo y calle Guayaquil, de 09:00 a 16:00

como colaciones, pristiños con miel, higos enconfitados y más. Plaza Chica, pasaje Espejo y calle Guayaquil, de 09:00 a 16:00 Cangrejada Quiteña La Mariscal. Av. Amazonas (entre José Calama y Wilson), desde las 11:00

La Mariscal. Av. Amazonas (entre José Calama y Wilson), desde las 11:00 Amazonazo. Intersección Veintimilla y Amazonas, desde las 18:00

Intersección Veintimilla y Amazonas, desde las 18:00 Festival Sal Quiteña 2025, enfocado en resaltar la tradición culinaria en la ciudad. Este año se enfocará en el chocho. Centro de Eventos Bicentenario de 11:00 a 20:30

2025, enfocado en resaltar la tradición culinaria en la ciudad. Este año se enfocará en el chocho. Centro de Eventos Bicentenario de 11:00 a 20:30 La ruralidad saluda a Quito. Plaza San Francisco, de 10:00 a 20:00

Cierres viales en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha preparado un plan operativo para gestionar el tránsito vehicular en las zonas donde habrá eventos por las fiestas.

Uno de los dispositivos de tránsito en la mañana de este viernes 5 de diciembre es por el Desfile Cultural Ronda Quiteña Norte, el cual se realizará en el sector de la Jipijapa.

El operativo arrancará desde las 10:00 hasta las 14:30, desde el pasaje Isla Tortuga hasta la calle Unión Nacional de Periodistas.

Además, la AMT realizará cierres vehiculares temporales sobre la av. Gaspar de Villarroel mientras se da el cruce del desfile.

También se controlará autos mal parqueados, ten precaución y mejor usa el transporte público.

Por otro lado, hay cierres viales por los eventos de la Cangrejada Quiteña y el Amazonazo. Estos se mantendrán activos desde las 11:00 hasta las 22:00.

Los cierres van desde la av. Veintimilla hasta la av. Colón. Toma rutas alternas, estará cerrada La Mariscal.

🎊 #PlanOperativoQuito | Evento Cultural "El Amazonazo" y Cangrejada Quiteña!



🗓️Este viernes 05 diciembre

⏰ 11h00 a 22h00

📍desde av. Veintimilla hasta la av. Colón.



🧐 Conoce los cierres viales, vías alternas y detalles en el el plan operativo de tránsito ⬇️



#QuitoRenace pic.twitter.com/UUMSJB801K — AMTQuito (@AMT_Quito) December 5, 2025

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