El Municipio preparó para esta semana, previa a la conmemoración de la fundación el 6 de diciembre, una agenda con actividades en las calles y barrios de la ciudad, con el objetivo de recuperar las tradiciones de compartir las fiestas de Quito desde donde está la gente.

La agenda incluye eventos para mostrar lo mejor de la gastronomía quiteña, el arte, la ciencia y más, así como probar dulces tradicionales, escuchar pasacalles y reunirse con el barrio.

Agenda de Fiestas de Quito

Lunes 1 de diciembre Entrega de Premios Municipales, organizada por la Secretaría de Cultura, en conmemoración del Día de la Interculturalidad Quiteña. Teatro Nacional Sucre, desde las 17:00.

3 de diciembre Feria gastronómica y artesanal. Parque García Moreno, de 11:00 a 21:00

4 de diciembre Feria gastronómica y artesanal. Parque García Moreno, de 11:00 a 21:00 Feria de dulces tradicionales, como colaciones, pristiños con miel, higos enconfitados y más. Plaza Chica, pasaje Espejo y calle Guayaquil, de 09:00 a 16:00 Serenata Quiteña, mi lindo Quito, con la presentación de artistas como Medardo Javier, Prisma, Kristina Dalgo, grupo de bomba Luis Carlos y su talento afro latino y el ballet Los Andes. Plaza Cívica Eloy Alfaro, a las 15:00

5 de diciembre Feria gastronómica y artesanal. Parque García Moreno, de 11:00 a 21:00 Feria de dulces tradicionales, como colaciones, pristiños con miel, higos enconfitados y más. Plaza Chica, pasaje Espejo y calle Guayaquil, de 09:00 a 16:00 Cangrejada Quiteña La Mariscal. Av. Amazonas (entre José Calama y Wilson), desde las 11:00 Amazonazo. Intersección Veintimilla y Amazonas, desde las 18:00 Festival Sal Quiteña 2025, enfocado en resaltar la tradición culinaria en la ciudad. Este año se enfocará en el chocho. Centro de Eventos Bicentenario de 11:00 a 20:30 La ruralidad saluda a Quito. Plaza San Francisco, de 10:00 a 20:00

6 de diciembre Festival Sal Quiteña 2025, enfocado en resaltar la tradición culinaria en la ciudad. Este año se enfocará en el chocho. Centro de Eventos Bicentenario de 11:00 a 20:30 La ruralidad saluda a Quito. Plaza San Francisco, de 10:00 a 20:00 Desfile de la ruralidad , desde el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) hasta la Plaza de San Francisco, a las 13:00 Festival del Pasacalle (Jornada 1): en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 11:00 a 16:00 Festival del Pasacalle (Jornada 2): Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 18:00 hasta 23:00 El Machalazo : un encuentro desde los barrios con música y alegría, disfrútelo en el barrio La Concepción, ubicado en las calles Vaca de Castro entre la Cárdenas y Pedro Freile, de 16:00 a 22:00 Sesión Solemne : se realizará en el Teatro Nacional Sucre, a las 15:00



