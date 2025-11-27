La Plaza de San Francisco reunirá este jueves 27 de noviembre a quienes acudan al pregón de las Fiestas de Quito y a la entrega de 2 000 títulos de propiedad.
Más noticias
Pregón de Fiestas de Quito y entrega de escrituras
El evento se desarrollará bajo el nombre Con la fuerza de los vecinos e incluye la entrega de escrituras a barrios regularizados.
Según la información disponible, la administración municipal adjudicó alrededor de 7 800 escrituras. Este proceso permite acceder a servicios básicos, infraestructura y la posibilidad de gestionar créditos.
Cartelera artística para la tarde y la noche en San Francisco
La programación incluye música desde la tarde hasta la noche. El programa artístico es el siguiente:
- 15:30 Banda Municipal junto a Miguel Ángel de los Titos
- 16:30 Entrega de escrituras a barrios regularizados
- 18:30 Trío Contrastes
- 19:30 Batahola Orquesta
- 20:30 Cecy Narváez
- 21:30 La Vagancia
El acceso al concierto es gratuito.
Agenda completa de Fiestas de Quito hasta el 2 de diciembre
La programación cultural, artística y comunitaria de las Fiestas de Quito se desarrolla del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Incluye el Festival Internacional de Música Independiente, Quitofest, desfiles, exposiciones, conciertos y reconocimientos.
Jueves 27 de noviembre
Exposición de obras clásicas y libros en ruso y español
Lugar: Biblioteca Municipal El Ejido
Hora: 10:00 a 16:00
Acceso libre
Pregón del Centro – Regula tu Barrio
Lugar: Plaza de San Francisco
Hora: 15:30
Acceso libre
Viernes 28 de noviembre
Quitofest 2025
(Iguana Brava, Tam Tam, Inmortal Kultura, Los Amigos Invisibles, Guanaco, Orishas y más)
Lugar: Parque Bicentenario
Hora: 14:00
Acceso libre
Clausura Factoría de las Artes
Lugar: Casa de las Artes La Ronda
Hora: 10:00
Acceso libre
Desfile Mascarada Nocturna Somos Cultura
Lugar: Parque Urbano Cumandá
Hora: 18:00
Acceso libre
Concierto De Varsovia a Florencia – Ludovico Troncanetti
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19:00
Acceso libre
Inauguración Arte Textil Portugués
Lugar: Centro Cultural Itchimbía
Hora: 18:00
Acceso libre
Sábado 29 de noviembre
Quitofest 2025
(Melinna, 2 Minutos, Siddhartha, Bersuit Vergarabat y más)
Lugar: Parque Bicentenario
Hora: 14:00
Acceso libre
Paseo del Chagra – Encuentro de las Culturas de las Parroquias
Lugar: Chavezpamba
Hora: 10:00
Acceso libre
Festival artístico rural
Lugar: Estadio de Chavezpamba
Hora: 20:00
Acceso libre
Inauguración 3er Latido del Barrio
Lugar: Museo del Carmen Alto
Hora: 11:30
Acceso libre
Clausura Factoría de las Artes
Lugar: Casa de las Artes La Ronda
Hora: 10:00
Acceso libre
Concierto de docentes
Lugar: Casa de las Bandas
Hora: 16:30
Acceso libre
Inauguración exposición de arte erótico Florilegio
Lugar: Centro Cultural Itchimbía
Hora: 12:00
Acceso libre
El viaje inicial – exploración escénica
Lugar: Teatro Variedades
Hora: 19:00
Costo: 15 dólares
Domingo 30 de noviembre
Quitofest 2025
(Descomunal, Nervosa, A.N.I.M.A.L y más)
Lugar: Parque Bicentenario
Hora: 14:00
Acceso libre
Desfile Mascarada Nocturna
Lugar: Av. Amazonas
Hora: 17:00
Acceso libre
Sucre para guaguas – Polvo de Estrellas
Lugar: Teatro México
Hora: 12:00
Costo: 12 dólares
Lunes 1 de diciembre
Entrega de Premios Culturales, Artísticos, Científicos y Educativos 2025
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 17:00
Acceso libre
Martes 2 de diciembre
Presentación “La Tuna del Tango Club saluda a Quito”
Lugar: Centro Cultural Metropolitano
Hora: 11:00
Acceso libre
Exposición permanente
Los Ángeles de Charly
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista
Horario: lunes a sábado, 9:00 a 17:00
Hasta el 31 de diciembre
Acceso libre