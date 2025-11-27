La Plaza de San Francisco reunirá este jueves 27 de noviembre a quienes acudan al pregón de las Fiestas de Quito y a la entrega de 2 000 títulos de propiedad.

Pregón de Fiestas de Quito y entrega de escrituras

El evento se desarrollará bajo el nombre Con la fuerza de los vecinos e incluye la entrega de escrituras a barrios regularizados.

Según la información disponible, la administración municipal adjudicó alrededor de 7 800 escrituras. Este proceso permite acceder a servicios básicos, infraestructura y la posibilidad de gestionar créditos.

Cartelera artística para la tarde y la noche en San Francisco

La programación incluye música desde la tarde hasta la noche. El programa artístico es el siguiente:

15:30 Banda Municipal junto a Miguel Ángel de los Titos

Banda Municipal junto a Miguel Ángel de los Titos 16:30 Entrega de escrituras a barrios regularizados

Entrega de escrituras a barrios regularizados 18:30 Trío Contrastes

Trío Contrastes 19:30 Batahola Orquesta

Batahola Orquesta 20:30 Cecy Narváez

Cecy Narváez 21:30 La Vagancia

El acceso al concierto es gratuito.

Agenda completa de Fiestas de Quito hasta el 2 de diciembre

La programación cultural, artística y comunitaria de las Fiestas de Quito se desarrolla del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Incluye el Festival Internacional de Música Independiente, Quitofest, desfiles, exposiciones, conciertos y reconocimientos.

Jueves 27 de noviembre

Exposición de obras clásicas y libros en ruso y español

Lugar: Biblioteca Municipal El Ejido

Hora: 10:00 a 16:00

Acceso libre

Pregón del Centro – Regula tu Barrio

Lugar: Plaza de San Francisco

Hora: 15:30

Acceso libre

Viernes 28 de noviembre

Quitofest 2025

(Iguana Brava, Tam Tam, Inmortal Kultura, Los Amigos Invisibles, Guanaco, Orishas y más)

Lugar: Parque Bicentenario

Hora: 14:00

Acceso libre

Clausura Factoría de las Artes

Lugar: Casa de las Artes La Ronda

Hora: 10:00

Acceso libre

Desfile Mascarada Nocturna Somos Cultura

Lugar: Parque Urbano Cumandá

Hora: 18:00

Acceso libre

Concierto De Varsovia a Florencia – Ludovico Troncanetti

Lugar: Teatro Nacional Sucre

Hora: 19:00

Acceso libre

Inauguración Arte Textil Portugués

Lugar: Centro Cultural Itchimbía

Hora: 18:00

Acceso libre

Sábado 29 de noviembre

Quitofest 2025

(Melinna, 2 Minutos, Siddhartha, Bersuit Vergarabat y más)

Lugar: Parque Bicentenario

Hora: 14:00

Acceso libre

Paseo del Chagra – Encuentro de las Culturas de las Parroquias

Lugar: Chavezpamba

Hora: 10:00

Acceso libre

Festival artístico rural

Lugar: Estadio de Chavezpamba

Hora: 20:00

Acceso libre

Inauguración 3er Latido del Barrio

Lugar: Museo del Carmen Alto

Hora: 11:30

Acceso libre

Clausura Factoría de las Artes

Lugar: Casa de las Artes La Ronda

Hora: 10:00

Acceso libre

Concierto de docentes

Lugar: Casa de las Bandas

Hora: 16:30

Acceso libre

Inauguración exposición de arte erótico Florilegio

Lugar: Centro Cultural Itchimbía

Hora: 12:00

Acceso libre

El viaje inicial – exploración escénica

Lugar: Teatro Variedades

Hora: 19:00

Costo: 15 dólares

Domingo 30 de noviembre

Quitofest 2025

(Descomunal, Nervosa, A.N.I.M.A.L y más)

Lugar: Parque Bicentenario

Hora: 14:00

Acceso libre

Desfile Mascarada Nocturna

Lugar: Av. Amazonas

Hora: 17:00

Acceso libre

Sucre para guaguas – Polvo de Estrellas

Lugar: Teatro México

Hora: 12:00

Costo: 12 dólares

Lunes 1 de diciembre

Entrega de Premios Culturales, Artísticos, Científicos y Educativos 2025

Lugar: Teatro Nacional Sucre

Hora: 17:00

Acceso libre

Martes 2 de diciembre

Presentación “La Tuna del Tango Club saluda a Quito”

Lugar: Centro Cultural Metropolitano

Hora: 11:00

Acceso libre

Exposición permanente

Los Ángeles de Charly

Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista

Horario: lunes a sábado, 9:00 a 17:00

Hasta el 31 de diciembre

Acceso libre