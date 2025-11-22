La programación prevista para las Fiestas de Quito 2025 se ha visto directamente golpeada por la suspensión de varios procesos del Municipio de Quito, mantenidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), según publica Quito Informa.

Esta decisión afecta de manera inmediata al sector artístico y cultural de la ciudad, para el cual esta temporada representa una de sus principales fuentes de empleo.

Fiestas de Quito 2025: Suspensión de procesos perjudica a miles de trabajadores

La paralización de procesos en el Sercop, que persiste desde hace 75 días, impacta en 48 procesos de contratación en áreas municipales clave como cultura, salud, educación, comunicación, servicios, tecnología y consultoría.

Aunque los procesos habían sido planificados con anticipación por el cabildo, la suspensión obligó a detener 52 eventos que estaban listos para su ejecución, según detalla Quito Informa.

Las cifras demuestran el perjuicio económico en miles de familias. Alrededor de 4 372 artistas no han podido ser contratados.

A ellos se suman 7 800 trabajadores vinculados a servicios culturales, técnicos, sonidistas, iluminadores, productores, personal de limpieza y seguridad, entre otros, quienes se han quedado sin actividad por la paralización de los procesos.

🚨 #Atención | A pesar que los procesos del Municipio se planificaron con anticipación, el Sercop mantiene suspendidos varios de ellos, lo que ha golpeado directamente la programación de Fiestas de Quito 2025.



Actos emblemáticos de las Fiestas de Quito 2025 se mantendrán

A pesar de las trabas, el Municipio ha confirmado que Quito no quedará sin sus actos emblemáticos. Con capacidad 100 % municipal, se realizarán eventos centrales.

Entre los actos confirmados están el Te Deum, los Desfiles de la Confraternidad Norte y Sur, la Mascarada Nocturna, el QuitoFest, el Festival del Pasacalle y la Sesión Solemne.

Más de 100 colectivos comunitarios y artísticos serán parte de estas actividades, asegurando que la ciudad celebre con el valor de su gente.

