AMT aplica controles a chivas, motos y buses por las Fiestas de Quito

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Durante las Fiestas de Quito hay controles para chivas, motos, buses y vehículos particulares en distintos puntos de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó dispositivos en sectores de alta circulación y en zonas donde se concentran los eventos.
Desde el domingo 23 de noviembre, la AMT activó tres campañas enfocadas en evitar siniestros: Conductor Elegido, con apoyo de estudiantes de los colegios Fernández Madrid y Quitumbe; Márcale Cero al Alcohol, que utiliza alcohotectores desechables; y Cruce Seguro de Peatones, dirigida a puntos de alta afluencia.
Los operativos se aplican en el sur, centro, norte y valles. Los controles incluyen estado de embriaguez, velocidad, circulación de transporte pesado, rutas y frecuencias del transporte público, dos personas en moto, placa, polarizado, operativos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas e invasión del carril exclusivo.
En la Simón Bolívar, Mariscal Sucre y Ruta Viva se instalaron 28 puntos estáticos. En esos lugares se revisa el cumplimiento de normas de tránsito y el comportamiento de los conductores.
En Carcelén, Quitumbe, La Ofelia, Río Coca y La Marín se revisan documentos habilitantes, se aplican pruebas de alcohotest a los conductores y se realizan inspecciones físico–visuales a las unidades.
En 60 espacios de concurrencia masiva —centros comerciales, balnearios, mercados y parques— se ordena el cruce peatonal y el uso del espacio público.
La AMT coordina dispositivos para 34 eventos oficiales de las fiestas, entre ellos el Desfile de la Confraternidad, Los Mercados saludan a Quito, la Elección de la Reina, Quitofest 2025, el Desfile de Solanda, la Mascarada Nocturna, el saludo del Instituto Mejía y la Sesión Solemne.
En esas actividades, brigadas fijas y móviles controlan a los vehículos tipo chiva. Los horarios de control van de lunes a viernes entre 16:00 y 00:00; fines de semana y feriado, entre 16:00 y 02:00.