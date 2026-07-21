735 conductores fueron aprehendidos por manejar ebrios en Quito durante 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aprehendió a 735 conductores por conducir en estado etílico entre enero y el 20 de julio de 2026. Además, la entidad registró 258 siniestros de tránsito relacionados con esta conducta, lo que dejó 162 personas lesionadas y 11 fallecidas en la capital.

Causas y operativos de control en Quito

La AMT considera que estas cifras reflejan que el consumo de alcohol al volante sigue siendo una de las principales causas de los siniestros de tránsito en Quito. Para enfrentar esta situación, la institución mantiene operativos permanentes de control de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. El Grupo Operativo Motorizado Especializado en Pruebas de Alcohotest y Psicosomáticas ejecuta estas acciones para detectar y retirar de circulación a los conductores que representan un riesgo para los usuarios de las vías.

Niveles de alcohol y sanciones

La mayoría de los conductores aprehendidos superó los límites permitidos de alcohol. La AMT informó que 327 de los 735 conductores aprehendidos registraron una concentración de alcohol superior a 1,2 gramos por litro de sangre, el rango más alto dentro de la escala de sanciones establecida para este tipo de infracción. Además:

128 conductores marcaron entre 0,8 y 1,2 gramos .

marcaron entre . 239 conductores presentaron niveles entre 0,3 y 0,8 gramos.

Los controles también detectaron infracciones en el transporte público y comercial. La entidad aprehendió a 41 conductores de estos servicios después de comprobar que superaron el límite máximo permitido de 0,1 gramos por litro, establecido para quienes transportan pasajeros o realizan actividades comerciales.

Perfil de los infractores

La información difundida por la AMT también muestra el perfil de las personas involucradas. Los conductores aprehendidos tenían entre 18 y 59 años, con una mayor incidencia en el género masculino: se registraron 705 hombres aprehendidos y 30 mujeres.

Sanciones vigentes y recomendaciones

La AMT mantiene controles y recuerda las sanciones vigentes. La Agencia Metropolitana de Tránsito sostiene los controles de alcoholemia como una medida para reducir los siniestros relacionados con el consumo de alcohol. La institución realiza estos operativos en diferentes sectores de Quito con el propósito de identificar a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol y retirarlos de la circulación.

Además, la entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar conducir después de consumir alcohol. Según la AMT, esta conducta pone en riesgo la vida del conductor, sus acompañantes y otros usuarios de las vías.

Sanciones establecidas por la normativa

La normativa contempla varias sanciones para quienes incurren en esta infracción. Las penas incluyen:

Privación de libertad : entre cinco y 90 días, según el nivel de alcohol detectado.

: entre cinco y 90 días, según el nivel de alcohol detectado. Multas : equivalentes a entre uno y tres salarios básicos unificados.

: equivalentes a entre uno y tres salarios básicos unificados. Pérdida de puntos : entre cinco y 30 puntos en la licencia de conducir.

: entre cinco y 30 puntos en la licencia de conducir. Retención del vehículo: aplicable en todos los casos.

A través de estas acciones, la AMT busca disminuir el número de conductores que circulan bajo los efectos del alcohol y reducir los siniestros asociados a esta conducta en Quito.

Te recomendamos