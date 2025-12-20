Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La combinación de alcohol y volante volvió a quedar en evidencia durante los controles de tránsito desplegados la noche del viernes 19 de diciembre de 2025 en varios sectores de la ciudad.

La jornada, marcada por operativos sorpresa y pruebas de alcoholemia, dejó a varios conductores fuera de circulación y activó sanciones penales previstas en la ley.

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Más conductores ebrios son aprehendidos tras operativos de tránsito en Quito

15 conductores terminaron aprehendidos por conducir bajo los efectos del alcohol durante una jornada de operativos ejecutada el viernes 19 de diciembre de 2025.

Los controles se realizaron en el marco de las acciones preventivas que se intensifican en diciembre, un mes marcado por el aumento de desplazamientos y consumo de bebidas alcohólicas.

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Operativos de tránsito en Quito se refuerzan en diciembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los procedimientos se desplegaron en zonas estratégicas, con énfasis en corredores viales de alta circulación nocturna.

Los agentes verificaron documentos y aplicaron pruebas de alcoholemia a conductores que presentaban señales evidentes de consumo de alcohol.

Según la entidad, las aprehensiones se ejecutaron conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la conducción en estado de embriaguez con privación de libertad, multas y reducción de puntos en la licencia.

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Sanciones para los conductores ebrios

Los resultados de las pruebas permitieron clasificar a los conductores en tres rangos, cada uno con sanciones diferenciadas. Cinco personas registraron entre 0,30 y 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que implica cinco días de privación de libertad.

En un segundo grupo, dos conductores marcaron entre 0,81 y 1,20 gramos por litro, nivel que conlleva una sanción de 15 días de cárcel. El grupo más numeroso correspondió al nivel más alto: ocho conductores superaron los 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que enfrentan 30 días de privación de libertad, además de las sanciones administrativas previstas en la normativa vigente.

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Conducir ebrio, un riesgo que puede costar vidas

Desde la AMT se reiteró que manejar bajo los efectos del alcohol constituye una de las principales causas de siniestros de tránsito. La entidad advirtió que esta conducta pone en peligro no solo a quien conduce, sino también a peatones, pasajeros y otros actores viales.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán durante la temporada festiva en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es prevenir accidentes, reducir muertes en las vías y evitar tragedias que, en la mayoría de casos, resultan completamente evitables.