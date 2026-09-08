Siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar deja un fallecido y cierre vial en Quito

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar deja un fallecido y un cierre vial en Quito, la tarde de este martes 8 de septiembre de 2026.

Un fallecido y un cierre vial en Quito por siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Una persona falleció este martes 8 de septiembre de 2026 en un siniestro de tránsito registrado en el sector de Puengasí, en Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De acuerdo con el reporte de la entidad, el siniestro ocurrió en la avenida Simón Bolívar, en el ingreso a La Forestal, y fue registrado a las 15:26.

Vehículos involucrados

La AMT informó que en el siniestro estuvieron involucrados un bus y una motocicleta particular. Como resultado del hecho, se reportó que el motociclista falleció.

Al lugar acudieron unidades de la AMT y personal de SIAT y DML, según la información proporcionada por la entidad.

Cierre de carriles

Como parte de la atención del siniestro, permanecen cerrados dos carriles —central y derecho— de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur.

La AMT recomendó tomar en cuenta este cierre al circular por este tramo de la vía mientras se desarrollan las labores relacionadas con la atención del siniestro.

Recomendaciones para prevenir siniestros de tránsito

El Cuerpo de Bomberos de Quito recomienda a los conductores respeta las leyes de tránsito, manterse atento y revisa siempre el estado del vehículo antes de salir, para prevenir siniestros de tránsito.

A noviembre de 2025, el Municipio de Quito informaba que la principal causa de muerte de niños y jóvenes entre 5 y 29 años en el mundo son los siniestros de tránsito.

Además, en Ecuador, los siniestros son la quinta causa de muerte. En Quito, el 46% de fallecidos son motociclistas y el 27% peatones.

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