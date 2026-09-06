Siniestro de tránsito deja un fallecido en el norte de Quito

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito dejó una persona fallecida y otra afectada durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre de 2026, en el norte de Quito. La emergencia ocurrió en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de San Carlos.

Siniestro de tránsito ocurrió en la avenida Mariscal Sucre

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sector de San Carlos para atender la emergencia durante la madrugada.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada. La institución también confirmó la muerte de otra persona.

El reporte de Bomberos no detalló la identidad de las personas involucradas ni el estado de salud de quien recibió atención prehospitalaria.

La institución tampoco precisó las circunstancias que desencadenaron el siniestro ni la dinámica del hecho.

Vehículo quedó volcado tras el siniestro en San Carlos

Una imagen que compartió el Cuerpo de Bomberos de Quito muestra un vehículo volcado sobre uno de sus costados.

El automotor presenta daños visibles en distintas partes de la carrocería. La fotografía también muestra a personal de emergencia en el sitio.

Tras la emergencia, Bomberos pidió a los conductores circular con precaución y respetar las leyes de tránsito.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Mariscal Sucre, sector San Carlos, al norte de #Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada.



🖤 Lamentablemente, se registra un… pic.twitter.com/o9mZ3nZoRU — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 6, 2026

Quito supera los 2 200 siniestros de tránsito en 2026

El caso ocurre en una ciudad que registra un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos, según indicadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Entre enero y julio de 2026, Quito contabilizó 2 228 siniestros, 1 367 lesionados y 147 fallecidos.

Los fines de semana concentran una parte importante de los casos. Los sábados registraron 370 siniestros; los domingos, 362; y los viernes, 361. En conjunto, esos tres días sumaron 1 093 casos, cerca del 49% del total del período.

Los choques ocuparon el primer lugar entre los tipos de siniestros, con 819 casos. Además, el 33% de las víctimas mortales tenía entre 20 y 29 años, mientras el 45% correspondió a ocupantes de motocicletas.