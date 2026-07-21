Capturan en Quito al segundo más buscado en Pichincha por muerte culposa en un siniestro de tránsito

La Policía Nacional detuvo en Quito al segundo ciudadano más buscado de Pichincha, requerido por la justicia por el presunto delito de muerte culposa por un siniestro de tránsito. Esta captura se realizó en el Distrito Metropolitano como parte de la Estrategia Operacional 3D.

Detalles del operativo Fénix 377

Laintervenciónestuvo a cargo de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, mediante la operación denominada “Fénix 377”, que se desarrolló en el distrito La Delicia, circuito San Antonio.

Identificación y detención del sospechoso

Las labores de inteligencia e investigación permitieron identificar, ubicar y detener a Wilson Patricio T. M., un ciudadano ecuatoriano de 40 años. Este individuo tenía una boleta de captura vigente emitida por la autoridad judicial por el supuesto delito mencionado anteriormente.

Contexto del siniestro de tránsito

La investigación está relacionada con un siniestro de tránsito ocurrido el 5 de marzo de 2023 en el sector conocido como la “Y” de Calacalí, parroquia rural de Quito. En este incidente estuvieron involucrados una furgoneta y un vehículo liviano.

Detalles del accidente

De acuerdo con las diligencias investigativas y los informes técnico-periciales citados por la Policía Nacional, el detenido conducía uno de los vehículos involucrados y, presuntamente, invadió el carril contrario mediante una maniobra imprudente.

Además, se determinó que circulaba a una velocidad superior al límite permitido para la vía, lo que impidió cualquier maniobra evasiva y provocó una colisión frontal entre ambos automotores.

Consecuencias del siniestro

Como resultado del accidente, cuatro personas fallecieron y otras cuatro resultaron gravemente heridas.

Estos hechos forman parte del proceso judicial por el cual Wilson Patricio T. M. es requerido por la justicia.

Acciones continuas de la Policía Nacional

Tras la captura, la Policía Nacional puso al ciudadano a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso correspondiente. Con este operativo, la institución reafirmó su compromiso de localizar y detener a personas requeridas por la justicia, buscando así dar cumplimiento a las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad ciudadana.