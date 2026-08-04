Siniestro de tránsito afecta postes y deja cortes de luz en el sur de Quito

Un siniestro de tránsito dañó postes y provocó cortes de luz en varios sectores del sur de Quito.

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Orlando Silva

Un siniestro de tránsito en Quito ocurrió aproximadamente a las 03:40 horas del martes 4 de agosto, afectando postes e infraestructura eléctrica en el sector de las avenidas Maldonado y Alonso de Angulo, en el sur de la ciudad.

Restablecimiento del servicio eléctrico

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que su personal operativo realizó maniobras para restablecer el servicio en la mayoría de los sectores afectados.

Sin embargo, las labores de reparación continúan en varias áreas.

Sectores donde continúan los trabajos por los cortes de luz en Quito

  • Juan Camacaro
  • El Canelo
  • Juan Lagos
  • Antonio de Carranza

La empresa no precisó una hora para la normalización completa del suministro eléctrico. Además, usuarios reportaron falta de energía en los redondeles del Calzado y del Atahualpa, aunque estos reportes no han sido confirmados individualmente por la EEQ.

Gestión del tránsito por parte de AMT

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó agentes para gestionar la circulación vehicular en Quito, especialmente en los puntos donde la falta de energía afecta el funcionamiento de los semáforos. Las intervenciones se concentran en:

  • Avenida Alonso de Angulo
  • Calle Galo Molina
  • Calle Lauro Guerrero

Recomendaciones para conductores en Quito

La AMT solicitó a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución por las vías afectadas mientras continúan los trabajos en la infraestructura eléctrica.

Estas recomendaciones son cruciales para garantizar la seguridad vial durante este incidente.

Cortes de luz en Quito por un siniestro de tránsito; preguntas frecuentes

¿Qué provocó el corte de luz en el sur de Quito?

Un siniestro de tránsito ocurrido aproximadamente a las 03:40 de este martes 4 de agosto afectó postes e infraestructura eléctrica.
El incidente se registró en el sector de las avenidas Maldonado y Alonso de Angulo.

¿En qué sectores continúa suspendido el servicio eléctrico?

La Empresa Eléctrica Quito mantiene trabajos en Juan Camacaro, El Canelo, Juan Lagos, Antonio de Carranza y sus alrededores.
La institución informó que el suministro ya fue restablecido en la mayoría de las zonas afectadas.

¿Cuándo se restablecerá completamente la energía?

La Empresa Eléctrica Quito no ha informado una hora específica para la normalización total del servicio.
El personal operativo continúa reparando la infraestructura afectada por el siniestro de tránsito.

¿Qué zonas fueron reportadas sin luz por los usuarios?

Ciudadanos reportaron falta de energía en los redondeles del Calzado y del Atahualpa.
Estos avisos no han sido confirmados individualmente por la Empresa Eléctrica Quito.

¿Cómo está el tránsito en las vías afectadas?

La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegó agentes en la avenida Alonso de Angulo y en las calles Galo Molina y Lauro Guerrero.
La AMT pidió reducir la velocidad y conducir con precaución debido a que la falta de energía afecta el funcionamiento de los semáforos.

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