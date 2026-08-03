Quito enfrenta cortes de energía en diversos sectores del norte

Este lunes 3 de agosto de 2026, múltiples reportes ciudadanos alertaron sobre inesperados cortes de energía eléctrica que afectaron sectores residenciales y comerciales del norte de Quito.

Los habitantes del norte de la capital expresaron su malestar ante estos repentinos cortes de energía, lo que llevó a que las plataformas digitales de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se saturaran por solicitudes de asistencia inmediata.

Sectores afectados por los cortes de energía eléctrica

La situación se extendió por varias áreas del centro-norte. Según la información oficial proporcionada por la EEQ, los sectores afectados incluyeron:

La Pradera

Alrededores de la avenida Francisco de Orellana (entre 10 de Agosto y 6 de Diciembre)

Avenida 9 de Octubre

Batán Bajo

La Paz

Whymper

Paúl Rivet

Alpallana

Av. Francisco de Orellana entre La Colina y San Ignacio y sus alrededores.

Respuesta del personal operativo de la EEQ

Ante el creciente número de denuncias sobre los cortes de energía, el personal operativo de la EEQ informó que sus equipos técnicos se desplegaron en La Carolina. La entidad señaló que las brigadas ejecutan trabajos correctivos urgentes en la red eléctrica para identificar la falla y proceder con la reparación inmediata del servicio.

La respuesta se centró en los sectores del sector de la calle Coruña, San Ignacio y los alrededores de la avenida Juan Montalvo; además de La Pradera y sus alrededores, trabajando a contrarreloj para restablecer la normalidad.

Labores de reparación en la red eléctrica

Las autoridades confirmaron que la prioridad es revisar exhaustivamente los transformadores y líneas de distribución que alimentan las zonas impactadas.

Los ciudadanos han solicitado atención urgente ante posibles afectaciones en equipos específicos cerca de puntos como calle Diego de Almagro y Whymper.

La empresa agradeció la paciencia mientras las cuadrillas continúan con la intervención correctiva en las redes de alta y media tensión.

Recomendaciones y seguimiento del suministro

A pesar de los inconvenientes causados por los cortes, la EEQ mantiene un monitoreo constante.

No se ha detallado el origen exacto del fallo técnico, pero las cuadrillas permanecen en el terreno para asegurar que, una vez finalizadas las reparaciones, el suministro se devuelva de forma segura a los hogares y negocios afectados. Se espera que en las próximas horas se normalice totalmente el servicio en todos los puntos críticos mencionados.