Siniestro de tránsito deja dos heridos en norte de Quito este lunes 7 de septiembre

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes 7 de septiembre de 2026 en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. El hecho ocurrió a las 07:28 en la intersección de las avenidas Rigoberto Heredia y Guillermo Cornejo.

El incidente involucró a una motocicleta y un automóvil. Dos personas resultaron heridas, según informaron los organismos de salud que acudieron a la emergencia. El ECU 911 coordinó la atención con varias instituciones para responder al siniestro y asistir a los afectados.

Varias instituciones atendieron la emergencia

El ECU 911 coordinó el desplazamiento de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Policía Nacional y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Los equipos de primera respuesta llegaron al lugar para atender el incidente y determinar sus circunstancias. Los organismos que participaron en la emergencia confirmaron que el choque involucró a una motocicleta y un automóvil.

Los organismos de salud reportaron dos personas heridas como consecuencia del siniestro. La información proporcionada no detalla la identidad de los afectados ni especifica la gravedad de sus lesiones.

La intervención de las instituciones permitió atender la emergencia registrada durante la mañana en esta zona de Cotocollao.

Hay un cierre parcial en la avenida

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que existe un cierre del carril derecho en sentido oriente-occidente. Esta restricción afecta la circulación en el punto donde ocurrió el siniestro.

El cierre forma parte de las acciones adoptadas para atender el incidente de tránsito y permitir la intervención de los equipos que acudieron a la emergencia.

El ECU 911 informó sobre el siniestro a través de sus canales oficiales y recomendó a los conductores circular con precaución. También pidió respetar las señales de tránsito mientras se mantiene la atención en el sector.

El choque entre la motocicleta y el automóvil ocurrió a primera hora de este lunes y generó una intervención coordinada entre organismos de tránsito, seguridad, atención de emergencias y salud.

Hasta la información proporcionada, el reporte confirma dos personas heridas y un cierre en el carril derecho de la avenida, en sentido oriente-occidente. Las autoridades que acudieron al sitio continuaron con las acciones correspondientes para atender el siniestro.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Cotocollao

🛣️ Dirección: Capitán Guillermo Cornejo y Rigoberto Heredia

🚫 Cierre: carril derecho

🔀 Sentido: oriente – occidente



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/SZckBVafms — AMTQuito (@AMT_Quito) September 7, 2026

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