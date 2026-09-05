Quito amaneció con tres siniestros de tránsito este 5 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Tres siniestros de tránsito se registraron en Quito durante la madrugada y mañana de este sábado 5 de septiembre de 2026. Las emergencias ocurrieron en El Quinche, la avenida Manuel Córdova Galarza y la vía a Píntag. Dos de estos hechos dejaron un fallecido y siete personas heridas o afectadas, según el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Cuatro personas resultaron heridas en un siniestro en El Quinche

Uno de los siniestros ocurrió en el sector de Iguiñaro, en El Quinche. Un vehículo estuvo involucrado en el hecho.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y los paramédicos atendieron a cuatro personas que resultaron heridas. El reporte también registró daños materiales.

💥 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de Iguiñaro, El Quinche.



🧑🏼‍🚒 Nuestro equipo brindó atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas y las trasladaron a una casa de salud.



⚠️ Por favor, conduce con… pic.twitter.com/F17tjEDXjc — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 5, 2026

Un fallecido tras siniestro en la avenida Manuel Córdova Galarza

Otro siniestro ocurrió en la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del sector del Colegio Francés.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó una persona fallecida y otras tres afectadas. Los datos disponibles no precisan las circunstancias que provocaron el hecho.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también informó sobre otro siniestro este sábado en la vía a Píntag, en el sector de la Escuela Fe y Alegría.

🚨#CierreVialQuito | ¡Por siniestro de tránsito!



📍 Sector: Pintag⁰🛣️ Dirección: vía a Pintag, sector Escuela Fe y Alegría

🚧 Cierre: carril derecho⁰🔄 Sentido: norte – sur



👮‍♀️ Personal operativo se encuentra gestionando la movilidad en el sector.



⚠️ Reduce la velocidad,… pic.twitter.com/czjnmAeu9O — AMTQuito (@AMT_Quito) September 5, 2026

Quito registra más de 2 200 siniestros de tránsito en 2026

Los tres casos ocurren en una ciudad que registra un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos, según indicadores de la AMT.

Entre enero y julio de 2026, Quito contabilizó 2 228 siniestros, 1 367 lesionados y 147 fallecidos. Los fines de semana concentran una parte importante de los casos: el sábado suma 370 siniestros, el domingo 362 y el viernes 361.

Estos tres días acumulan 1 093 casos, cerca del 49% del total registrado durante ese período.

Los choques ocupan el primer lugar entre los tipos de siniestros, con 819 casos. Además, los jóvenes y los motociclistas concentran una parte importante de las víctimas fatales: el 33% corresponde a personas de 20 a 29 años y el 45% a ocupantes de motocicletas.