Quito sube el pasaje ¿el alza llegará a alimentos y otros precios?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Cinco centavos pueden parecer poco al pagar un viaje, pero cambian de dimensión cuando se multiplican por días, recorridos y personas. El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 8 de septiembre de 2026 el incremento del pasaje del transporte público convencional de Quito, que subirá de 0,35 a 0,40 dólares desde enero de 2027. La decisión trasladará un gasto adicional directamente al presupuesto de quienes utilizan buses para trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas.

El efecto inmediato está claro: movilizarse costará más. La interrogante económica está en lo que puede ocurrir después. Un incremento del transporte puede quedarse principalmente en el bolsillo del pasajero o trasladarse, en determinada magnitud, hacia otros costos. Allí aparece el debate sobre cuánto puede incidir realmente en la inflación y en la economía de los hogares.

Pasaje y transporte presionan la economía de Quito

El primer impacto puede medirse sin entrar todavía en proyecciones macroeconómicas. Una persona que utiliza dos buses durante 22 días laborables realiza 44 viajes al mes. Con el valor actual destina 15,40 dólares; desde enero serán 17,60 dólares. La diferencia es de 2,20 dólares mensuales.

Si necesita cuatro viajes diarios por conexiones o recorridos de ida y vuelta, el gasto adicional llega a 4,40 dólares mensuales. Para dos integrantes del hogar bajo esa misma dinámica, el incremento acumulado alcanza 8,80 dólares.

Y el transporte ya ocupa un espacio importante dentro del presupuesto. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra que el país destina el 12,9 % de su gasto corriente de consumo mensual al transporte, equivalente a 452,2 millones de dólares. Es el segundo rubro con mayor participación, después de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 22,2 %, y por encima de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 10,9 %.

Cuando sube un gasto prioritario, otro puede reducirse

Para Andrés Rodríguez Estrada, gerente general de Oikonomics Consultora Económica, ese peso permite entender dónde podría aparecer el efecto del aumento. Alimentarse, tener dónde vivir y movilizarse para trabajar o estudiar son gastos difíciles de eliminar, por lo que el hogar tendría que reorganizar otras partes de su presupuesto.

Su análisis apunta a una reducción del ingreso disponible para consumos menos prioritarios, como restaurantes o cuidado personal, e incluso para el ahorro. Otra posibilidad es sustituir productos dentro de los gastos esenciales por alternativas más económicas para compensar el mayor desembolso en movilización.

El efecto, según Rodríguez, debería comenzar cuando se cobre la nueva tarifa y no desde su aprobación. Tampoco considera que el cambio deba provocar especulación en arriendos u otros precios, pues se trata del transporte de pasajeros y no de un incremento directo en el transporte de carga o en costos productivos.

¿El alza puede trasladarse a otros precios?

En este punto existen lecturas distintas. Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, considera que la incidencia puede superar el gasto individual porque la movilización está presente en distintas actividades económicas.

Larrea sostiene que los costos relacionados con transporte pueden incorporarse a procesos productivos y terminar reflejándose parcialmente en el precio que enfrenta el consumidor. Estima un posible efecto de entre 1,5 y 2 puntos porcentuales dentro del componente correspondiente, aunque aclara que aquello no significa que la inflación general aumentará automáticamente en esa magnitud.

También identifica un posible efecto previo a enero: determinadas unidades productivas podrían incorporar gradualmente costos futuros en sus cálculos para evitar concentrar los ajustes cuando entre en vigencia la tarifa.

El mayor golpe estaría en quien usa el bus

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, plantea una lectura diferente. Considera que el impacto relevante estará principalmente en quienes utilizan diariamente el transporte público, especialmente los hogares de menores ingresos, mientras que el efecto sobre alimentos y otros productos será marginal.

Su argumento distingue entre el aumento de un costo específico y un proceso de inflación generalizada. Acosta sostiene que el transporte representa una fracción reducida del precio final de numerosos productos y que un incremento de este tipo no implica que todos los precios de la economía deban aumentar.

La discusión tarifaria venía desarrollándose desde meses atrás. EL COMERCIO detalló el 26 de mayo de 2026 que el Municipio de Quito y los transportistas habían acordado plantear el incremento a 0,40 dólares desde enero de 2027, mientras se mantenía una compensación para evitar trasladar inmediatamente el mayor costo al usuario.

Pagar más también abre la discusión sobre el servicio

Para Rodríguez, el ajuste plantea además una contraparte: qué recibe el pasajero por el mayor valor. Considera que los usuarios podrían aceptar mejor un incremento acompañado de mejoras en seguridad, comodidad, limpieza y cuidado operativo de las unidades para reducir riesgos de siniestros de tránsito.

Ese debate ya acompañaba la propuesta. Entre los compromisos anunciados constaban sistemas para monitorear flotas, capacitación de conductores, controles adicionales, cámaras de seguridad y mecanismos para recibir quejas de los usuarios.

Desde enero, el efecto más inmediato no estará en una estadística nacional, sino en la planificación de cada hogar. Rodríguez recomienda anticipar el nuevo gasto dentro del presupuesto familiar para proteger los consumos prioritarios y determinar qué desembolsos ocasionales deberán ajustarse. Los cinco centavos se pagan en el bus, pero su peso dependerá de cuántos viajes y cuántas personas sostenga cada bolsillo.

Preguntas frecuentes sobre el aumento del pasaje de buses en Quito:

❓ ¿Cuánto costará el pasaje de transporte público convencional en Quito desde 2027? El pasaje subirá de 0,35 a 0,40 dólares desde enero de 2027.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el incremento este 8 de septiembre de 2026. Esto representa cinco centavos adicionales por cada viaje realizado en el transporte público convencional. ❓ ¿Cuánto más gastará al mes una persona que utiliza dos buses diarios? Si realiza 44 viajes mensuales, pagará 2,20 dólares adicionales al mes.

Con la tarifa de 0,35 dólares, esos 44 viajes cuestan 15,40 dólares. Con el nuevo pasaje de 0,40 dólares, el gasto aumentará a 17,60 dólares. Para quienes necesitan más conexiones, el impacto será mayor. ❓ ¿El aumento del pasaje hará que suban los precios de alimentos y otros productos? No necesariamente. Los especialistas consultados tienen criterios diferentes sobre cuánto podría trasladarse hacia otros precios.

Fernando Larrea considera que el transporte interviene en distintas actividades económicas y algunos mayores costos podrían llegar al consumidor. Alberto Acosta Burneo, en cambio, estima que ese efecto sería marginal y estaría concentrado principalmente en quienes utilizan los buses. ❓ ¿El nuevo pasaje provocará un aumento de la inflación en Quito? Tendrá un efecto directo sobre el gasto en transporte, pero no implica automáticamente un aumento generalizado de la inflación.

El transporte forma parte del costo de vida medido por el INEC. Sin embargo, un incremento específico de la tarifa no significa que todos los bienes y servicios aumentarán en la misma proporción. ❓ ¿Los hogares de menores ingresos sentirán más el aumento del pasaje? Sí, porque el gasto adicional puede representar una proporción mayor de su presupuesto disponible.

Una persona que necesita cuatro viajes diarios durante 22 días laborables gastará 4,40 dólares adicionales al mes. Si dos integrantes de un hogar tienen esa misma dinámica, el incremento conjunto llegará a 8,80 dólares mensuales.

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