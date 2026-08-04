Alza de pasajes genera dudas en las líneas del Valle de Los Chillos, en Quito

Desde el sábado 1 de agosto de 2026, los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial pagan un nuevo cuadro tarifario en Ecuador, tras el incremento del 25 % aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La medida abrió dudas entre los pasajeros de las líneas que conectan Quito con el Valle de Los Chillos, donde algunas operadoras empezaron a cobrar 44 centavos por pasaje desde el lunes 3 de agosto de 2026.

¿Por qué los usuarios cuestionan el aumento de pasajes en el Valle de Los Chillos?

Las inquietudes surgieron porque Conocoto, Píntag, Amaguaña, Alangasí, Guangopolo y La Merced pertenecen al cantón Quito y no al cantón Rumiñahui. Para los usuarios, esa condición genera dudas sobre la autoridad competente para fijar las tarifas de las operadoras que prestan servicio en esos sectores.

La ciudadana Carolina Zurita consultó si las cooperativas que prestan servicio hacia el Valle de Los Chillos tienen autorización para incrementar el valor del pasaje.

En su denuncia aseguró que algunas operadoras ya cobran 44 centavos y pidió una aclaración sobre la aplicación del ajuste tarifario.

¿Qué operadoras del Valle de Los Chillos mantienen las tarifas sin cambios?

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito informó que, de las operadoras que prestan el servicio de transporte público entre el Valle de Los Chillos y Quito, solo tres se encuentran bajo su competencia.

Se trata de Libertadores del Valle, Termas Turis y Expresoantisana. Según la entidad, ninguna de estas operadoras incrementó el valor de sus pasajes y todas mantienen las tarifas vigentes. Las demás operadoras se encuentran bajo regulación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y aplican el ajuste tarifario dispuesto por esa institución.

La Secretaría también recordó que las operadoras administradas por el Municipio de Quito no aplican el incremento tarifario. En un comunicado difundido el lunes 3 de agosto de 2026, la entidad reiteró que las tarifas bajo competencia municipal permanecen sin cambios.

¿Qué operadoras pueden aplicar el incremento aprobado por la ANT?

La Secretaría de Movilidad explicó que las operadoras que aplicaron el aumento tarifario están reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). En consecuencia, esas empresas se sujetan a las disposiciones emitidas por esa institución.

Esa diferencia explica por qué no todas las líneas que circulan por el Valle de Los Chillos mantienen la misma tarifa. La autoridad que regula a cada operadora determina la aplicación del cuadro tarifario correspondiente.

¿Desde cuándo rige el incremento del 25 % en el transporte interprovincial?

La ANT aprobó el incremento mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, firmada el sábado 25 de julio de 2026. El nuevo cuadro tarifario entró en vigencia el sábado 1 de agosto de 2026.

La entidad señaló que el ajuste reemplazó las tarifas reguladas desde 2021, año del último incremento oficial para el transporte interprovincial e intraprovincial.

Además, indicó que la actualización responde a un análisis de la estructura de costos operativos, que incluyó variables como combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos necesarios para la prestación del servicio.

La ANT también precisó que el nuevo esquema permanecerá vigente hasta la revisión e implementación de la metodología definitiva para la fijación tarifaria.

Entre los nuevos valores constan 14,66 dólares para la ruta Quito-Guayaquil, 8,77 dólares para Tulcán-Quito, 17,25 dólares para Quito-Cuenca, 11,50 dólares para Guayaquil-Cuenca, 9,92 dólares para Santo Domingo-Guayaquil, 7,19 dólares para Manta-Guayaquil, 11,07 dólares para Esmeraldas-Quito y 16,39 dólares para Esmeraldas-Guayaquil.

La ANT mantuvo la tarifa preferencial equivalente al 50 % del pasaje para adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Controles por el cobro de las nuevas tarifas del transporte

La Agencia Nacional de Tránsito informó que realizará controles en las terminales terrestres para verificar el cumplimiento de las tarifas autorizadas. La entidad advirtió que las operadoras que cobren valores distintos a los establecidos enfrentarán las sanciones previstas en la normativa.

Además, las operadoras deberán instalar botones de pánico y contadores de pasajeros. La ANT indicó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.

Pasajes de Los Valles a Quito; preguntas frecuentes