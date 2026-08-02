Desde el 1 de agosto de 2025 rigen nuevos pasajes para buses interprovinciales en Ecuador

Desde el 1 de agosto de 2026, los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial deben pagar un nuevo cuadro tarifario en Ecuador. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25 % mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026.

Pasajes del transporte interprovincial subieron un 25 % en Ecuador

La resolución establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25 % sobre la estructura de costos operativos para el transporte interprovincial e intraprovincial.

Con esta decisión, la ANT reemplazó las tarifas reguladas desde 2021, año del último ajuste oficial para estas modalidades de transporte.

La entidad explicó que la actualización responde a un análisis técnico de la estructura de costos. Entre los factores considerados se encuentran las variaciones en combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos necesarios para la operación del servicio.

La ANT también precisó que este ajuste tendrá vigencia hasta que la institución revise, valide e implemente la metodología definitiva para la fijación tarifaria del transporte interprovincial e intraprovincial.

Nuevas tarifas del transporte interprovincial

Según el consolidado oficial de rutas de la ANT, estos son algunos de los nuevos valores:

Quito – Guayaquil: 14,66 dólares. Tarifa preferencial: 7,33 dólares.

Tulcán – Quito: 8,77 dólares. Tarifa preferencial: 4,38 dólares.

Quito – Cuenca: 17,25 dólares. Tarifa preferencial: 8,63 dólares.

Guayaquil – Cuenca: 11,50 dólares. Tarifa preferencial: 5,75 dólares.

Santo Domingo – Guayaquil: 9,92 dólares. Tarifa preferencial: 4,96 dólares.

Manta – Guayaquil: 7,19 dólares. Tarifa preferencial: 3,59 dólares.

Esmeraldas – Quito: 11,07 dólares. Tarifa preferencial: 5,53 dólares.

Esmeraldas – Guayaquil: 16,39 dólares. Tarifa preferencial: 8,19 dólares.

La ANT ratificó que los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad mantienen una tarifa preferencial equivalente al 50 % del valor del pasaje regular, conforme a la normativa vigente.

Controles en las terminales terrestres

La Dirección de Control Técnico Sectorial realizará controles en las terminales terrestres para verificar el cumplimiento de las tarifas autorizadas.

La ANT advirtió que las operadoras que cobren valores distintos a los establecidos enfrentarán sanciones previstas en la normativa.

Además, las operadoras deberán instalar botones de pánico y contadores de pasajeros. La entidad indicó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.

Ajuste tarifario tras años sin cambios

La ANT señaló que las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial permanecieron sin cambios desde 2021. La entidad explicó que la actualización responde al comportamiento de los costos operativos durante los últimos años.Los gremios del transporte solicitaron una revisión tarifaria desde 2025. El sector argumentó un incremento en los costos operativos, entre ellos el precio del diésel y el fin del mecanismo de compensación económica.

El ajuste tarifario coincidió con el cierre del esquema temporal de compensación para el transporte público interprovincial e intraprovincial. Mediante el Decreto Ejecutivo 428, el Gobierno amplió durante nueve meses las transferencias directas para los propietarios de buses de estas modalidades. El último pago se realizó en julio de 2026.