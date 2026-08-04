¿El aumento de pasajes de la ANT aplica a las líneas de Tumbaco y Cumbayá hacia Quito?

El incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial generó dudas entre usuarios de las líneas que conectan Tumbaco y Cumbayá con Quito. La nueva tarifa entró en vigencia el 1 de agosto de 2026, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó el ajuste mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026.

Pasaje de buses en Tumbaco y Cumbayá dependen de la regulación de cada operadora

La aplicación del nuevo valor del pasaje en las líneas que salen de Tumbaco y Cumbayá hacia Quito depende de la entidad que tiene competencia sobre cada operadora.

La Secretaría de Movilidad informó que las 11 operadoras que hacen la ruta desde esos sectores bajo competencia del Municipio de Quito mantienen sus tarifas vigentes y no aplicaron el incremento aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

En cambio, las operadoras reguladas por la ANT se sujetan al ajuste del 25 % establecido para el transporte interprovincial e intraprovincial.

Usuarios consultan por el aumento de pasajes en rutas de los valles

La aplicación del incremento generó dudas entre usuarios de las rutas que conectan los valles con Quito. Ciudadanos cuestionaron el cobro de 44 centavos en algunas líneas y preguntaron qué autoridad controla el cumplimiento de las nuevas tarifas.

Miguel Ruperti, usuario de X, consultó qué entidad controla el cobro de nuevos valores en cooperativas de transporte que justifican el aumento con la resolución de la ANT.

ANT aprobó un aumento del 25 % desde el 1 de agosto de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito estableció un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25 % sobre la estructura de costos operativos del transporte interprovincial e intraprovincial.

La ANT explicó que la actualización responde a variaciones en combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos necesarios para la operación del servicio.

La resolución reemplazó las tarifas reguladas desde 2021. La entidad indicó que este ajuste permanecerá vigente hasta que revise, valide e implemente la metodología definitiva para la fijación tarifaria.

Además, la ANT confirmó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad mantienen una tarifa preferencial equivalente al 50 % del valor del pasaje regular.

ANT realizará controles por las nuevas tarifas del transporte

La Dirección de Control Técnico Sectorial realizará controles en las terminales terrestres para verificar el cumplimiento de las tarifas autorizadas.

La ANT advirtió que las operadoras que cobren valores distintos a los establecidos enfrentarán sanciones previstas en la normativa. Además, dispuso que las operadoras instalen botones de pánico y contadores de pasajeros para fortalecer la seguridad y el control operativo del servicio.

Alza de pasajes; preguntas frecuentes