¿El aumento de pasajes de la ANT aplica a las líneas de Tumbaco y Cumbayá hacia Quito?

El incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial generó dudas entre usuarios de las líneas que conectan Tumbaco y Cumbayá con Quito. La nueva tarifa entró en vigencia el 1 de agosto de 2026, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó el ajuste mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026.
La aplicación del nuevo valor del pasaje en las líneas que salen de Tumbaco y Cumbayá hacia Quito depende de la entidad que tiene competencia sobre cada operadora.
La Secretaría de Movilidad informó que las 11 operadoras que hacen la ruta desde esos sectores bajo competencia del Municipio de Quito mantienen sus tarifas vigentes y no aplicaron el incremento aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
En cambio, las operadoras reguladas por la ANT se sujetan al ajuste del 25 % establecido para el transporte interprovincial e intraprovincial.
La aplicación del incremento generó dudas entre usuarios de las rutas que conectan los valles con Quito. Ciudadanos cuestionaron el cobro de 44 centavos en algunas líneas y preguntaron qué autoridad controla el cumplimiento de las nuevas tarifas.
Miguel Ruperti, usuario de X, consultó qué entidad controla el cobro de nuevos valores en cooperativas de transporte que justifican el aumento con la resolución de la ANT.
La Agencia Nacional de Tránsito estableció un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25 % sobre la estructura de costos operativos del transporte interprovincial e intraprovincial.
La ANT explicó que la actualización responde a variaciones en combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos necesarios para la operación del servicio.
La resolución reemplazó las tarifas reguladas desde 2021. La entidad indicó que este ajuste permanecerá vigente hasta que revise, valide e implemente la metodología definitiva para la fijación tarifaria.
Además, la ANT confirmó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad mantienen una tarifa preferencial equivalente al 50 % del valor del pasaje regular.
La Dirección de Control Técnico Sectorial realizará controles en las terminales terrestres para verificar el cumplimiento de las tarifas autorizadas.
La ANT advirtió que las operadoras que cobren valores distintos a los establecidos enfrentarán sanciones previstas en la normativa. Además, dispuso que las operadoras instalen botones de pánico y contadores de pasajeros para fortalecer la seguridad y el control operativo del servicio.
El aumento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial generó dudas entre usuarios de las rutas que conectan los valles con Quito por la aplicación de nuevos valores en algunos pasajes.
El ajuste tarifario entró en vigencia el 1 de agosto de 2026 después de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó la medida mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT.
Las operadoras Libertadores del Valle, Termas Turis y Expresoantisana mantienen sus tarifas vigentes sin aplicar el incremento del 25 %.
La Secretaría de Movilidad explicó que estas tres empresas están bajo competencia del Municipio de Quito, por lo que no aplican el ajuste aprobado para el transporte regulado por la ANT.
La Agencia Nacional de Tránsito autoriza el incremento para las operadoras que están bajo su competencia en el transporte interprovincial e intraprovincial.
La diferencia de autoridades reguladoras explica por qué algunas líneas que circulan entre los valles y Quito tienen nuevas tarifas mientras otras mantienen sus valores anteriores.
El incremento tarifario rige desde el 1 de agosto de 2026 en Ecuador.
La ANT aprobó el ajuste mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026, como actualización de las tarifas vigentes desde 2021.
La ANT aplicó el ajuste para actualizar la estructura de costos operativos del transporte interprovincial e intraprovincial.
La entidad señaló que el análisis consideró factores como combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos necesarios para la prestación del servicio.
Los adultos mayores, niños y personas con discapacidad mantienen una tarifa equivalente al 50 % del pasaje regular.
La ANT indicó que el ajuste del 25 % no modifica el beneficio establecido para estos grupos de usuarios.
Las operadoras que cobren tarifas diferentes a las establecidas pueden enfrentar controles y sanciones de la autoridad competente.
La ANT informó que realizará verificaciones para garantizar que las empresas apliquen únicamente los valores aprobados dentro del nuevo cuadro tarifario.