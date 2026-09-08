Se aprueba el aumento del pasaje en Quito tras votación en el Concejo municipal

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La reestructuración del transporte urbano en la capital dio un giro normativo este martes 8 de septiembre de 2026. Con 14 votos afirmativos, el Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza de control y calidad que norma el aumento del pasaje en Quito, fijando una cláusula estricta: la modificación tarifaria hacia los 0,40 centavos de dólar y la entrega de compensaciones económicas quedarán totalmente suspendidas si los operadores no demuestran mejoras comprobables en el servicio y en la modernización de sus flotas.

El cambio de la tarifa se fundamenta en un esquema que vincula la compensación económica con la obligación de los transportistas de transformar el servicio urbano.

Según los argumentos expuestos, el fondo municipal de 23 millones de dólares tiene la finalidad de amortiguar el impacto del retiro del subsidio al diésel, pero funciona como un incentivo condicionado: los operadores solo accederán al cobro de 0,40 centavos de dólar y a los desembolsos si demuestran con tecnología que corrijan las falencias críticas como el irrespeto a las paradas, el exceso de velocidad y la falta de control en los recorridos.

Condiciones para el aumento del pasaje en Quito

La resolución legislativa estipula que la tarifa no se incrementará de manera automática. Para acceder a la actualización del pasaje y al mecanismo de compensación económica temporal previsto hasta el 31 de diciembre de 2026, los transportistas deberán acatar parámetros medibles.

El alcalde Muñoz advirtió que no se desembolsará un solo centavo si el gremio no aplica las transformaciones exigidas, postura respaldada por la concejala Joselyn Mayorga, quien remarcó que los recursos se liquidarán únicamente si los operadores cumplen mes a mes con requisitos auditables.

Plazos para SAE, SIU y recaudo integrado

A diferencia de procesos anteriores, la normativa aprobada estableció calendarios improrrogables para la dotación tecnológica.

Los transportistas deberán implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), para el rastreo y seguimiento de las unidades en tiempo real, hasta el 31 de diciembre de 2026. En esa misma fecha vence el plazo para habilitar el Sistema de Información al Usuario (SIU), enfocado en reportar los tiempos de llegada de los buses a las paradas.

Asimismo, se fijó un tope máximo de ocho meses desde la aprobación de la ordenanza para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), garantizando el cobro electrónico unificado.

Informe previo de la Comisión de Movilidad y antecedentes

El proyecto llegó al plenario tras agotar su primer debate el pasado 30 de junio y recibir cuatro votos a favor en la Comisión de Movilidad por parte de los ediles Cristina López, Ángel Vega, Héctor Cueva y Diego Garrido, frente a la única abstención de la concejal Joselyn Mayorga.

El texto final se construyó luego de más de una docena de mesas de trabajo entre autoridades, representantes del gremio y la ciudadanía, en las que se debatió sobre los siniestros viales causados por exceso de velocidad, el irrespeto a la señalética, la urgencia de terminar con las carreras entre unidades y la necesidad de respetar las paradas establecidas.

Cuestionamientos en la Silla Vacía e impacto periférico

La iniciativa enfrentó la oposición de concejales como Michael Aulestia, Bernardo Abad y Andrés Campaña, sumados a ciudadanos que participaron bajo el mecanismo de la Silla Vacía para exigir el archivo de la ordenanza.

Campaña advirtió que el ajuste castiga con mayor fuerza a las parroquias periféricas, señalando que, por ejemplo, en el tramo Marín-Píntag la tarifa aumentará de 0,90 a 1,10 dólares, mientras que entre Carapungo y Quitumbe ascenderá de 1,10 a 1,40 dólares.

Asimismo, rechazó el tratamiento a la tarifa preferencial de personas con discapacidad y anticipó una demanda ante la Corte Constitucional, hecho frente al cual el alcalde Muñoz pidió remitirse al marco legal nacional.

Exigencias tecnológicas y controles de servicio

La normativa aprobada establece condiciones obligatorias para los transportistas en el marco de la Ordenanza 017. El alcalde Muñoz enfatizó que los operadores deberán instalar herramientas tecnológicas como el Sistema de Ayuda a la Explotación para fiscalizar horarios, recorridos y cumplimiento de paradas, al considerar inviable destinar agentes civiles a cada punto de la ciudad.

Por su parte, la concejal Analía Ledesma propuso que las compensaciones se destinen directamente a los choferes, al tiempo que la dirigencia gremial, encabezada por Jorge Yánez, comprometió la salida de los conductores infractores y defendió la tarifa técnica recordando que el Cabildo subsidia con 1,20 dólares cada pasaje del Metro y con 0,80 centavos de dólar los traslados en Trolebús y Ecovía.

Panorama tarifario en el resto del país

El debate local se enmarca en las repercusiones originadas por la eliminación del subsidio estatal al diésel, medida que modificó los costos del transporte a escala nacional.

En urbes como Manta y Portoviejo, el valor del pasaje subió de 0,40 a 0,50 centavos de dólar, mientras que en Guayaquil la tarifa de partida se ubica en 0,30 centavos de dólar bajo un esquema autorizado que puede escalar hasta los 0,50 centavos de dólar.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dispuso un incremento del 25 % en los pasajes de las modalidades intra e interprovincial en todo el territorio ecuatoriano.

Preguntas frecuentes sobre el alza de pasajes en Quito

❓ ¿Qué condición se exige para aplicar el aumento del pasaje en Quito a USD 0,40?

La instalación de sistemas tecnológicos (SAE, SIU y SIR) y el cumplimiento de estándares de calidad.

El Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos que no habrá incremento tarifario ni pago de compensaciones si los transportistas no demuestran mejoras mes a mes.

❓ ¿Hasta qué fecha deben implementar el seguimiento satelital SAE y la información SIU?

Hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) rastreará las unidades en tiempo real y el Sistema de Información al Usuario (SIU) informará sobre la llegada de buses.

❓ ¿Cuánto tiempo tienen los operadores para implementar el Sistema Integrado de Recaudo?

Un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación de la ordenanza.

La herramienta tecnológica permitirá unificar los cobros del pasaje de manera digital en toda la flota urbana.

❓ ¿Cuántos operativos de control al transporte ha realizado la AMT en Quito en 2026?

1.439 operativos entre el 1 de enero y el 4 de septiembre.

Además, la Secretaría de Movilidad supervisa semanalmente 42 rutas, incluyendo 24 del corredor Sur Occidental y 18 del Central Norte.

❓ ¿Cómo varió el pasaje de transporte público en otras ciudades del país?

En Manta y Portoviejo subió a USD 0,50, Guayaquil tiene un esquema de hasta USD 0,50 y la ANT subió 25 % en buses interprovinciales.

El ajuste de tarifas en los distintos cantones responde a la eliminación del subsidio al diésel aplicada por el Gobierno Nacional.

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