Alza del pasaje se debate en el Concejo de Quito este martes 8 de septiembre

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El Concejo Metropolitano de Quito debatió este martes 8 de septiembre de 2026 el alza de la tarifa del transporte público convencional. La propuesta plantea subir el pasaje urbano de 0,35 a 0,40 centavos de dólar, es decir, un aumento de cinco centavos. La sesión para tratar la ordenanza está convocada desde las 11:30.

La resolución también contempla una compensación de 23 millones de dólares para el sector transportista. Si el Concejo aprueba la medida, el nuevo valor no comenzará a cobrarse de inmediato. La propuesta establece que la tarifa entre en vigencia desde enero de 2027.

La votación que definirá la nueva tarifa

El alcalde Pabel Muñoz convocó al Concejo Metropolitano para el segundo debate de la ordenanza que plantea el incremento de pasajes. Los concejales deberán definir si dan paso a la nueva tarifa para el transporte público y a la compensación destinada al sector.

La aprobación requiere 12 votos. El resultado de esta sesión determinará si la tarifa urbana pasa de 0,35 a 0,40 centavos de dólar y si el nuevo valor podrá aplicarse desde enero de 2027.

La Comisión de Movilidad ya emitió un informe sobre la propuesta. El documento recibió cuatro votos favorables. Cristina López, Ángel Vega, Héctor Cueva y Diego Garrido respaldaron el informe. Joselyn Mayorga se abstuvo.

El texto llegó a la Comisión después de más de una docena de mesas de trabajo. En esos encuentros participaron concejales, representantes de los transportistas y ciudadanos. Las reuniones abordaron varios aspectos relacionados con el funcionamiento del transporte urbano y con las condiciones del servicio.

Entre los temas que destacaron durante esas mesas estuvo la necesidad de mejorar el transporte urbano. También se planteó evitar las llamadas “carreras” entre unidades y garantizar el respeto a las paradas.

Los participantes además analizaron los siniestros de tránsito registrados en las vías. En ese contexto, discutieron los riesgos relacionados con el exceso de velocidad y el irrespeto a la señalética.

Así funcionaría la tarifa propuesta

La propuesta que analiza el Concejo no se limita al pasaje urbano. La ordenanza también contempla nuevas tarifas para los usuarios que se movilizan entre Quito y las parroquias rurales. En esos casos, el valor dependerá de la distancia del recorrido.

El proyecto establece una tarifa única para el transporte público. Además, mantiene una tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos que acceden a este beneficio.

De esta manera, el segundo debate definirá tanto el valor de la tarifa urbana como las condiciones para los recorridos hacia las parroquias rurales y la aplicación de las tarifas preferenciales.

El incremento propuesto representa cinco centavos adicionales frente al valor actual. Sin embargo, la medida no contempla una aplicación inmediata. En caso de aprobación, el nuevo valor comenzará a regir desde enero de 2027.

El debate se suspendió cerca de las 13:30 para tener un receso para el almuerzo y se reinstalará después de las 14:30.

✅ #ConcejoAbiertoQuito | En vivo 🔴 sesión extraordinaria 222 del Concejo Metropolitano de Quito.

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