Estas condiciones deben cumplir los transportistas para subir el pasaje en Quito

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Los transportistas deberán cumplir algunas condiciones para subir el pasaje de 0,35 a 0,40 centavos de dólar desde enero de 2027 y acceder a compensaciones, según la ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano este martes 8 de septiembre de 2026.

¿Qué condiciones deben cumplir los transportistas para acceder a la compensación y poder subir el pasaje?

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que establece nuevas condiciones para controlar y mejorar la calidad del servicio de transporte público en la capital.

La normativa condiciona la modificación de la tarifa y la entrega de compensaciones municipales al cumplimiento de estándares de gestión, calidad y tecnología por parte de los transportistas.

La medida fue informada por el Municipio de Quito este 8 de septiembre de 2026 y contempla varios requisitos que deberán cumplir las unidades y sus propietarios para acceder a los recursos establecidos.

La ordenanza establece que no se transferirán recursos a las unidades de transporte que no cumplan con los requisitos definidos en la normativa.

Entre las condiciones consta la presentación de descargos mensuales notarizados, que permitan determinar cuáles fueron las unidades que efectivamente prestaron el servicio durante cada mes.

La entrega de recursos también dependerá del cumplimiento de los hitos de gestión establecidos. Además, los transportistas deberán implementar los sistemas y equipos contemplados en la normativa.

Mientras estos sistemas no sean instalados, los propietarios de las unidades no podrán recibir la compensación con recursos municipales.

Transportistas deberán estar al día con el Municipio de Quito

Por primera vez, la normativa incorpora como requisito la presentación de un certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

Esto significa que los transportistas que mantengan pendientes contribuciones, impuestos u otras obligaciones tributarias municipales no podrán acceder a la compensación.

Asimismo, quienes tengan multas o infracciones relacionadas con conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), deberán cumplir con las obligaciones correspondientes.

En consecuencia, el acceso a la compensación estará condicionado a que las unidades estén efectivamente operativas, presenten los descargos mensuales requeridos, cumplan los hitos de gestión e instalen los sistemas y equipos establecidos.

También deberán estar al día con el Municipio y cumplir las obligaciones derivadas de sanciones.

Quito mantiene controles al transporte público

De forma paralela a la aplicación de estas condiciones, el Municipio informó que mantiene controles permanentes al sistema de transporte público durante 2026.

Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la AMT realizó 1.439 operativos al transporte público en distintos puntos de Quito.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad fiscaliza semanalmente 42 rutas: 24 correspondientes al corredor Sur Occidental y 18 al corredor Central Norte.

Los controles forman parte de las acciones municipales relacionadas con la supervisión del servicio de transporte público en la capital.

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